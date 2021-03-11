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新北蘆洲住宅火警 一家4人獲救老夫妻與中年兒送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區永安北路二段今天清晨傳出住宅火警，消防局獲報屋內有人受困，派遣35輛車、125人趕往搶救，幸好火勢僅侷限在客廳神桌附近，迅速撲滅，3人逃生時輕微受到燒燙傷和嗆傷，送醫無礙。

這場火警發生在清晨8時許，現場是6層樓集合住宅社區，其中1幢的2樓住戶冒出濃煙，消防隊人車趕抵準備破門時，屋主3人剛好自行開門逃生，還有1名女性從後陽台逃出，而火勢僅花10餘分鐘即撲滅。

由於起火點疑在客廳神桌，73歲吳姓老翁和70歲王姓妻子、53歲吳姓兒子，3人穿越客廳往前門逃生時，分別受到輕微燒燙傷、嗆傷，由救護車送醫，沒有大礙。42歲吳姓女兒從後陽台逃生，沒有受傷不需就醫。起火原因尚待鑑識調查。

消防隊從失火戶救出4人，其中3人輕微受傷，送醫無礙。記者林昭彰／翻攝
消防隊從失火戶救出4人，其中3人輕微受傷，送醫無礙。記者林昭彰／翻攝
現場是6層樓集合住宅社區，其中1幢的2樓住戶發生火警。記者林昭彰／翻攝
現場是6層樓集合住宅社區，其中1幢的2樓住戶發生火警。記者林昭彰／翻攝
消防隊從失火戶救出4人，其中3人輕微受傷，送醫無礙。記者林昭彰／翻攝
消防隊從失火戶救出4人，其中3人輕微受傷，送醫無礙。記者林昭彰／翻攝

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