新北蘆洲住宅火警 一家4人獲救老夫妻與中年兒送醫

新北市蘆洲區永安北路二段今天清晨傳出住宅火警，消防局獲報屋內有人受困，派遣35輛車、125人趕往搶救，幸好火勢僅侷限在客廳神桌附近，迅速撲滅，3人逃生時輕微受到燒燙傷和嗆傷，送醫無礙。

這場火警發生在清晨8時許，現場是6層樓集合住宅社區，其中1幢的2樓住戶冒出濃煙，消防隊人車趕抵準備破門時，屋主3人剛好自行開門逃生，還有1名女性從後陽台逃出，而火勢僅花10餘分鐘即撲滅。