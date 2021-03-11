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裝熟！佯稱老客戶胞弟 男上珠寶店騙走29萬珠寶金鍊
一名中年男子今年初到新北市一間珠寶店，挑了價值共29萬多元的1克拉裸讚及K金項鍊，佯稱是老客戶胞弟，因身上現金不夠，隔天會來付清，卻一去不返，店家詢問老客戶才知受騙報案。警方採集DNA檢體送刑事局比對，日前確認嫌犯身分為李姓男子，已發通知書要求儘速到案說明。
「我是某某老客戶的弟弟，他推薦到你店裡來挑珠寶。」一名戴眼鏡中年男子今年1月8日到新北市板橋區一間珠寶店消費，誆稱為店內一名老客戶的胞弟，是哥哥介紹至店內消費以博取店家信任。
該名男子邊喝茶邊聊天，待了兩個多小時，還挑選一克拉GIA裸讚1克拉及14K金項鍊1條，最後表示身上現金不夠，先行取走鑽石和金鍊，明天再帶錢來店內付款，男子離去後，店家愈想愈不對勁，打電話向洽詢，沒想到老客戶竟說並沒有這位胞弟，才知遭騙，損失29萬7000元連忙報警，也向新北市議員林國春尋求協助。
警方從中年男子喝茶的杯子採得DNA檢體送刑事局，日前比對出47歲李姓男子涉有重嫌，已發出通知書要求李男到案說明，若李男仍拒不到案，將依詐欺罪嫌函送新北檢署偵辦。
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