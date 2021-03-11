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「不想午睡」男童被掐脖子 教育局查出負責人違法任教

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，一名大班的6歲男童遭女師掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷，根據監視器畫面，是幼兒園掛名主任的蔡姓女教師情緒失控對男童粗暴管教，只因孩子說「不想睡午覺」，家長憤怒向警方提告傷害。

據了解，消息傳出後，許多家長對幼兒園失去信心，紛紛詢問轉學、退費。園方給學生家長們一張聲明稿。

台中市教育局表示，3月9日下午9時接到通報，豐原一所幼兒園家長反映「其子8日下午回家時，脖子左邊有2道小抓痕」，家長到園檢視監視器影像，發現是老師為督促小朋友安靜午休，因管教方式不當造成小朋友受傷，當下即報警。

警方調閱監視器畫面，看到這名男童因不配合午睡，掛名「主任」的蔡姓女老師情緒失控，先是出手巴頭，接著雙手抓住男童頭部猛甩，接著大力掐住脖子，還粗暴拉傷男童手臂，造成男童頸部、下巴、手臂均有擦挫傷；男童在家長陪伴下「童言童語」完成筆錄，家長則對施暴的蔡姓女老師提告傷害。

據了解，涉嫌施暴蔡姓女老師是幼兒園負責人，已經在3月9日離職，教育局將繼續追查否涉及兒虐，另也查出蔡女無教保服務人員資格，但入班教學，將依教保服務人員條例，裁處負責人及行為人6000元罰鍰，並列入追蹤複查。

記者致電詢問是否有虐童事件，接電話人員說：「不方便回覆」就掛電話。

台中市家防中心表示，經社工訪視初步調查，幼兒園行政人員已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，依兒少權法第97條規定，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。待調查報告完成後將進行裁罰，並依權責移請教育局處理。

教育局進一步調查，蔡姓負責人不具教保服務人員資格，卻入班教學，依教保服務人員條例第34、35條分別裁處負責人及行為人6000元罰鍰，並列入追蹤複查。

家長則收到一張聲明稿表示，「已將老師革職，會全力面對此事件，深入檢討此事件的發生及預防，加強走動管理，留意老師與孩子們互動情形與狀態。」

台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，幼兒園掛名主任的蔡姓女教師情緒失控對男童粗暴管教，只是因為孩子說「不想睡午覺」，家長憤怒向警方提告傷害。消息發生後，園方也給家長一張聲明稿。圖／讀者提供
台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，幼兒園掛名主任的蔡姓女教師情緒失控對男童粗暴管教，只是因為孩子說「不想睡午覺」，家長憤怒向警方提告傷害。消息發生後，園方也給家長一張聲明稿。圖／讀者提供
台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，家長報警提告；教育局調查，涉嫌施暴的蔡姓負責人，不具教保服務人員資格，卻入班教學。圖／讀者提供
台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，家長報警提告；教育局調查，涉嫌施暴的蔡姓負責人，不具教保服務人員資格，卻入班教學。圖／讀者提供

幼兒園 教育局 虐童

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