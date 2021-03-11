6歲男童不想午睡 幼兒園女師竟掐脖、巴頭「粗暴管教」

台中市豐原區一家私立幼兒園爆虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷。圖為情境照。記者蘇健忠／攝影 台中市豐原區一家私立幼兒園爆虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷，家長氣的向派出所報案提告傷害。台中市教育局介入調查處理，由於蔡姓女教師掛名為負責人，不具教保服務人員資格，教育局將進行裁罰。

據了解，6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師情緒失控，先巴頭，接著抓住男童頭部猛甩，還用力掐住男童脖子、粗暴拉傷男童手臂，男童頸部、下巴、手臂因均受擦挫傷。男童返家後說出受傷原因、過程，隔天家長到幼兒園調監視器，當晚隨即到派出所報案，對施暴的蔡姓女老師提告傷害。

台中市教育局表示，本月8日男童放學回家時，發現男童脖子左邊有2道小抓痕，9日前往幼兒園調閱檢視監視器影像，發現是老師為督促小朋友安靜午休，因管教不當造成小朋友受傷，當下即報警， 幼兒園隨後向教育局進行通報。

教育局表示，蔡姓女教師在幼兒園掛名負責人，但不具教保服務人員資格，卻入班教學，教育局將依教保服務人員條例規定，分別裁處負責人及行為人6000元罰鍰，並列入追蹤複查。另外，也查出幼兒園超收學生，且不符合師生比，除開罰外並要求限期改善。

台中市家防中心表示，經社工訪視初步調查，幼兒園行政人員已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，依兒少權法第97條規定，可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。待調查報告完成後將進行裁罰，並依權責移請教育局卓處。