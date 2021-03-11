快訊

與福原愛同遊橫濱 高帥菁英男身分曝光

性侵女學員分屍割乳做標本 華山分屍案凶嫌判賠1401萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6歲男童不想午睡 幼兒園女師竟掐脖、巴頭「粗暴管教」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區一家私立幼兒園爆虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷。圖為情境照。記者蘇健忠／攝影
台中市豐原區一家私立幼兒園爆虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷。圖為情境照。記者蘇健忠／攝影
台中市豐原區一家私立幼兒園虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷，家長氣的向派出所報案提告傷害。台中市教育局介入調查處理，由於蔡姓女教師掛名為負責人，不具教保服務人員資格，教育局將進行裁罰。

據了解，6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師情緒失控，先巴頭，接著抓住男童頭部猛甩，還用力掐住男童脖子、粗暴拉傷男童手臂，男童頸部、下巴、手臂因均受擦挫傷。男童返家後說出受傷原因、過程，隔天家長到幼兒園調監視器，當晚隨即到派出所報案，對施暴的蔡姓女老師提告傷害。

台中市教育局表示，本月8日男童放學回家時，發現男童脖子左邊有2道小抓痕，9日前往幼兒園調閱檢視監視器影像，發現是老師為督促小朋友安靜午休，因管教不當造成小朋友受傷，當下即報警， 幼兒園隨後向教育局進行通報。

教育局表示，蔡姓女教師在幼兒園掛名負責人，但不具教保服務人員資格，卻入班教學，教育局將依教保服務人員條例規定，分別裁處負責人及行為人6000元罰鍰，並列入追蹤複查。另外，也查出幼兒園超收學生，且不符合師生比，除開罰外並要求限期改善。

台中市家防中心表示，經社工訪視初步調查，幼兒園行政人員已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，依兒少權法第97條規定，可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。待調查報告完成後將進行裁罰，並依權責移請教育局卓處。

幼兒園 教育局 虐童

延伸閱讀

新北推動特教挑戰日3.0 設計普特融合競賽推運動平權

HBL／泰山高中奪冠3月16日遊街 商家推優惠慶祝

洞洞裝穿上癮！性感歌姬杜娃黎波絲巾當上衣穿，手臂一抬驚見驚人線條

狼師藏校園？高中男師如廁遭偷拍性騷 校方稱：絕無包庇

相關新聞

前空姐控婆婆咬傷手臂今疑縱火 丈夫全身80%灼傷、自己50%燒傷

台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，一名男子全身有二度80%灼傷，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，屋內廚房...

前空姐涉縱火燒夫自己也受嚴重燒傷 兩人均發病危通知

台中市豐原區清晨6時許發生前空姐疑似提油縱火燒夫案，經消防人員把夫妻分別送往台中榮總和中山醫學大學附設醫院搶救，目前丈夫...

6歲男童不想午睡 幼兒園女師竟掐脖、巴頭「粗暴管教」

台中市豐原區一家私立幼兒園爆虐童案，一名6歲男童因不想午睡，幼兒園蔡姓女老師竟對男童掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處...

爺孫永別！孝順孫幫爺爺買宵夜 家裡突失火爺葬身火海

台北市87歲李姓老翁平時獨居士林區一棟鐵皮屋，今年1月他孫子從南投北上跟他同居，打算長期照顧，沒想到孫子昨晚出門幫他買宵...

影／汽車綠燈直行疑未禮讓撞民營救護車 轉院患者二度受傷

新北市中和區昨天深夜發生汽車綠燈直行，在十字路口疑似未禮讓，撞上民營救護車，導致轉院患者二度受傷。因雙方駕駛酒測值均為零...

新北蘆洲住宅火警 一家4人獲救老夫妻與中年兒送醫

新北市蘆洲區永安北路二段今天清晨傳出住宅火警，消防局獲報屋內有人受困，派遣35輛車、125人趕往搶救，幸好火勢僅侷限在客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。