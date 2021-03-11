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兩機車碰撞一車置物箱噴出數十件物品 有刮鬍刀有叉子
台中市民李姓男子今天凌晨騎機車在東區建成路與旱溪街口，與江女所騎機車碰撞，李男機車置物箱內的數十件物品掉落地面，可見撞擊力之大，致李男頭部受傷、江女雙腳挫傷，警方研判雙方均未依號誌指示行駛，惟確切肇事原因尚待事故分析。
李男所騎機車的置物箱內，掉落出板手、螺絲起子、筆、捲尺、手機、繩子、束帶、鐵釘、膠帶、雨衣、砂輪片、毛巾、刮鬍刀、叉子、餅乾等十件物品，可見撞擊力之大。警方研判肇事原因是雙方都未遵守號誌指示行駛。
警方查出， 李姓男子（64歲)騎機車沿建成路往東英二街方向直行，江姓女子(259歲)由建成路機車待轉區起駛準備進入旱溪街，雙方建成路與旱溪街口碰撞，造成李男頭部受傷(意識清楚尚無生命危險)、江女手腳擦挫傷。
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