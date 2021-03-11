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兩機車碰撞一車置物箱噴出數十件物品 有刮鬍刀有叉子

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓男子今天凌晨騎機車在東區建成路與旱溪街口，與江女所騎機車碰撞，李男機車置物箱內的數十件物品掉落地面，可見撞擊力之大，致李男頭部受傷、江女雙腳挫傷，警方研判雙方均未依號誌指示行駛，惟確切肇事原因尚待事故分析。

李男所騎機車的置物箱內，掉落出板手、螺絲起子、筆、捲尺、手機、繩子、束帶、鐵釘、膠帶、雨衣、砂輪片、毛巾、刮鬍刀、叉子、餅乾等十件物品，可見撞擊力之大。警方研判肇事原因是雙方都未遵守號誌指示行駛。

警方查出， 李姓男子（64歲)騎機車沿建成路往東英二街方向直行，江姓女子(259歲)由建成路機車待轉區起駛準備進入旱溪街，雙方建成路與旱溪街口碰撞，造成李男頭部受傷(意識清楚尚無生命危險)、江女手腳擦挫傷。

台中市民李姓男子今天凌晨騎機車在東區建成路與旱溪街口與江女所騎機車碰撞，李男機車置物箱內的數十件物品掉落地面，可見撞擊力之大，致李男頭部受傷、江女雙腳挫傷，警方研判雙方均未依號誌指示行駛。圖／民眾提供
台中市民李姓男子今天凌晨騎機車在東區建成路與旱溪街口與江女所騎機車碰撞，李男機車置物箱內的數十件物品掉落地面，可見撞擊力之大，致李男頭部受傷、江女雙腳挫傷，警方研判雙方均未依號誌指示行駛。圖／民眾提供

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