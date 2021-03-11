兩機車碰撞一車置物箱噴出數十件物品 有刮鬍刀有叉子

台中市民李姓男子今天凌晨騎機車在東區建成路與旱溪街口，與江女所騎機車碰撞，李男機車置物箱內的數十件物品掉落地面，可見撞擊力之大，致李男頭部受傷、江女雙腳挫傷，警方研判雙方均未依號誌指示行駛，惟確切肇事原因尚待事故分析。

李男所騎機車的置物箱內，掉落出板手、螺絲起子、筆、捲尺、手機、繩子、束帶、鐵釘、膠帶、雨衣、砂輪片、毛巾、刮鬍刀、叉子、餅乾等十件物品，可見撞擊力之大。警方研判肇事原因是雙方都未遵守號誌指示行駛。