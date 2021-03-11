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前空姐控婆婆咬傷手臂今疑縱火 丈夫全身80%灼傷、自己50%燒傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，一名男子全身有二度80%灼傷，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡，消防人員獲報後將兩人送醫。據了解，夫妻因感情問題爆發爭執而發生火警，由警方介入調查中。

今日清晨6時6分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區一棟社區大樓發生火警，火勢已自行撲滅，現場疑似有人受傷，請派遣人車前往協助。

消防人員趕抵現場，發現男子全身二度80%燒燙傷、意識清楚；妻子臉部、雙手雙腳約三度50%燒燙傷、意識清楚，分別送醫救治。

據了解，45歲李女與其夫38歲楊男因感情問題發生爭執後，李女於室內點燃汽油，雙方均受輕度灼傷，經送醫救治無生命危險。而該名女子就是日前指控被婆婆咬傷手臂的前空姐媳婦，公婆則反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，也揚言要燒房子。李女涉及刑案部分，警方將依法調查偵辦。

台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供

媳婦 台中市 空姐 縱火

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