前空姐控婆婆咬傷手臂今疑縱火 丈夫全身80%灼傷、自己50%燒傷

台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。圖／台中市消防局提供 台中市豐原區一棟社區大樓清晨6時許發生火警，一名男子全身有二度80%灼傷，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡，消防人員獲報後將兩人送醫。據了解，夫妻因感情問題爆發爭執而發生火警，由警方介入調查中。

今日清晨6時6分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區一棟社區大樓發生火警，火勢已自行撲滅，現場疑似有人受傷，請派遣人車前往協助。

消防人員趕抵現場，發現男子全身二度80%燒燙傷、意識清楚；妻子臉部、雙手雙腳約三度50%燒燙傷、意識清楚，分別送醫救治。