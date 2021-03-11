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爺孫永別！孝順孫幫爺爺買宵夜 家裡突失火爺葬身火海
台北市87歲李姓老翁平時獨居士林區一棟鐵皮屋，今年1月他孫子從南投北上跟他同居，打算長期照顧，沒想到孫子昨晚出門幫他買宵夜，家裡突然失火，李翁行動不便，深陷火海，被發現時已成焦屍，目前消防員正在現場進行第2次採證。
據調查，李翁的孫子本來在南投工作，今年1月辭掉工作，北上跟獨居的爺爺同住，打算長期照護；李翁行動困難，走路一拐一拐，才難逃火場。
消防局今天凌晨12點獲報，士林區延平北路9段一棟建築物起火，火舌從一樓冒出，疑有人員受困，趕抵發現現場是一棟2層樓的鐵皮磚公寓，火勢已從一樓延燒到二樓。
消防員灌水線耗費30分鐘滅火，入內發現李翁倒臥一樓明顯死亡。警方將報請檢察官相驗遺體。
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