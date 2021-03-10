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男子疑撿國有林棄置木塊 搬運時遭百公斤木塊壓胸身亡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60多歲林姓男子10天前疑似在苗栗縣苑裡鎮的國有林班地搬運林務局雇工切割堆置等待自然腐化的相思木塊，但可能失足滑落邊坡山溝，被重達100公斤的木塊壓胸身亡，檢警相驗後以意外死亡結案，這起事故近來在地方上傳言紛紛，警方證實確有其事，雖然這批木塊是棄置林班地內任其腐化，但依法未經許可不得撿取，警方呼籲民眾不要觸法。

林姓男子2月28日一早駕駛小貨車出門，但到中午未返家用餐，到傍晚也未歸，打電話也未聯絡上，家人查覺有異報警協尋，警方以手機定位查出在苑裡鎮蕉埔里靠近三義一帶，當天深夜11點多在130縣道路附近的國有林班地找到他的小貨車，車上有切割成塊的相思木，搜尋人員隨後在斜坡下方的山溝內發現林姓男子，胸口被大木塊重壓，已明顯死亡。

警方查出這批切割的相思木塊，因位於縣道附近且有傾倒之虞，因此林務局雇工切除，因木塊價值不高，估計每公斤僅1元行情，因此木塊都堆置現場任其腐化，死者林姓男子曾有伐木經驗，疑似想撿取這些相思木，他身材魁梧，但可能邊坡溼滑失足，不慎發生意外。

林姓男子撿取國有林班地的木塊可能涉及竊盜，但已意外身亡，全案以意外死亡結束，未再進行調查。

林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭木塊壓胸身亡。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭木塊壓胸身亡。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭壓胸身亡，他的小貨車上留有已搬運上車的木塊。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭壓胸身亡，他的小貨車上留有已搬運上車的木塊。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭木塊壓胸身亡。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓男子疑似在130縣道附近國有林班地搬運重達百公斤的相思木塊時，不慎發生意外遭木塊壓胸身亡。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜 埔里

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