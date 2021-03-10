一家三代開車出遊 下關廟交流道匝道自撞1死3傷

63歲杜姓駕駛開車載著妻子、女兒與岳母一家三代四口出遊，今天下午2時許經國道3號北上車道下關廟交流道，沿匝道往台86線方向前進，行經國道主線下方跨越橋前突然失控，自撞中央分隔島路樹，4人受猛烈撞擊分受輕重傷，84歲岳母當場沒有呼吸心跳，經送往新化分院搶救仍告不治，杜及妻女3人送醫無生命危險，肇事原因正由國道警察進一步釐清。

台南市消防局接獲國道警方的通報，立刻調派關廟、保西、新化、大灣等分隊趕往救援，84歲岳母傷重，緊急送醫後，仍回天乏術。另57歲杜妻胸腹疼痛疑似肋骨斷裂，經新化分院轉送成大醫院，杜胸腹部疼痛及24歲女兒脖子疼痛受傷，2人則送往安南醫院救治，杜及妻女3人則無生命危險。