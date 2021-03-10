「我搶回管理權 回家了！」神老師搶回27萬名粉絲的家
基隆市長樂老國小老師沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人，指控有人盜用她的帳號「偷走」粉絲專頁管理權。沈向警方報案，並向臉書公司檢舉、投訴，經過多重管道爭取，今晚奪回粉絲專頁管理權，開心貼文「我搶回管理權，回家了！」
沈雅琪的女兒是多重障礙者，陪伴女兒成長、求學過程中，她注意到許多弱勢小孩的生活面臨困擾，長期在網路發表相關文章，與有相同處境的家長和老師分享經驗，被稱為「神老師」。5年前她在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲累計超過27萬人。
沈雅琪昨天說，前天接到臉書通知才知粉絲專頁被人侵入，除去她的管理者身分。侵入者這兩天在粉絲專頁上傳影片等貼文，沈的粉絲紛紛留言「小偷！請將專頁還給神老師」，有人研判可能是外籍人士，還用英文留言「Please return the page to the god teacher」。
沈雅琪表示，警方受理報案後，指會幫忙與跟臉書公司溝通，如果管理權真的拿不回來，再號召粉絲去退讚，別讓對方利用粉絲頁做壞事。今晚搶回粉絲專頁管理權，很感謝各方協助，晚間9點多貼文「我搶回管理權，回家了」，貼文一出，粉絲紛紛按讚。
沈雅琪說，失去粉絲專頁管理權對她而言，最捨不得的是好不容易聚集龐大的善意，力量這麼強大，卻被人一碗端了去。今晚搶回管理權，接受採訪時難掩興奮，表示真的好開心，「心臟跳好快」。
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