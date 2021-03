「我搶回管理權 回家了！」神老師搶回27萬名粉絲的家

基隆市長樂老國小老師沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁,粉絲超過27萬人,指控有人盜用她的帳號「偷走」粉絲專頁管理權。沈向警方報案,並向臉書公司檢舉、投訴,經過多重管道爭取,今晚奪回粉絲專頁管理權,開心貼文「我搶回管理權,回家了!」

沈雅琪的女兒是多重障礙者,陪伴女兒成長、求學過程中,她注意到許多弱勢小孩的生活面臨困擾,長期在網路發表相關文章,與有相同處境的家長和老師分享經驗,被稱為「神老師」。5年前她在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁,粉絲累計超過27萬人。

沈雅琪昨天說,前天接到臉書通知才知粉絲專頁被人侵入,除去她的管理者身分。侵入者這兩天在粉絲專頁上傳影片等貼文,沈的粉絲紛紛留言「小偷!請將專頁還給神老師」,有人研判可能是外籍人士,還用英文留言「Please return the page to the god teacher」。

沈雅琪表示,警方受理報案後,指會幫忙與跟臉書公司溝通,如果管理權真的拿不回來,再號召粉絲去退讚,別讓對方利用粉絲頁做壞事。今晚搶回粉絲專頁管理權,很感謝各方協助,晚間9點多貼文「我搶回管理權,回家了」,貼文一出,粉絲紛紛按讚。