男子遭女網友騙投資 行員聯手警方成功阻詐

台中市蕭姓男子日前在臉書認識一名女子，對方分享投資黃金等詐騙訊息，蕭男到郵局要匯款時，被機警行員發現，並通報警方到場勸說，才成功保住蕭男的退休金。

台中市警察局烏日分局今天表示，4日接獲烏日區一家郵局通報，有名57歲蕭姓男子疑似遭網路詐騙要匯款，警方獲報後立即到場協助確認。

蕭男向警方表示，日前在臉書上認識一名自稱「琳達」的女子，經過一段時間噓寒問暖後，逐漸對「琳達」產生信任，「琳達」在言談間也有意無意告知蕭男，她如何利用買賣黃金投資賺到一桶金。

「琳達」還教導蕭男如何使用手機軟體線上匯款投資，蕭男則對「琳達」表示自己不會使用手機匯款，提議改到郵局臨櫃匯款。當蕭男將匯款單交給行員時，行員仔細確認受款人資料後，雖金額僅新台幣3.5萬元，仍詢問蕭男與受款人關係。

蕭男向行員說是要投資香港黃金，行員再次詢問，香港投資為何匯到台灣帳戶？此時「琳達」持續傳訊息追蹤蕭男的匯款進度，行員便機警通報警方到場。

當警方看完蕭男與「琳達」對話紀錄，確認為詐騙訊息，並經警方和行員們的勸導，蕭男才突然驚醒，感謝警方與行員保住他的退休金。

警方呼籲，詐騙集團常以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作不熟悉的投資領域，例如外匯期貨、虛擬貨幣等，民眾若遇到疑似詐騙，可以立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，藉此保障財產安全。