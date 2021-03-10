影／賭神翻版 男網購特殊賭具戴偏光眼鏡 詐賭遭興師問罪

猶如電影賭神翻版，屏東縣內埔警分局本月7日凌晨1點，接獲報案，內埔鄉學人路某民宅有民眾吵架，警方到場發現後是蘇男與朋友間債務糾紛，昨晚臉書社團黑色豪門企業流出當天影片，才發現是詐賭案。警方調查，現場麻將、撲克牌在紫光燈照射下，或搭配偏光眼鏡，會出現記號，昨晚再通知蘇男與5名朋友到案說明，依違反社會秩序維護法，蘇涉嫌詐欺等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，當天凌晨接獲報案後，啟動快打部隊共計4組警網到場處理，初步了解是債務糾紛，警方到場後僅剩報案蘇男及蘇的朋友在場，為求慎重，將在場人帶返勤務處所深入了解案情。當時詢問蘇男，蘇稱，雙方是認識的朋友，因為春節期間打麻將所起債務糾紛，對方約4至5人當時是要協調債務，蘇稱雙方溝通起口角後有遭對方徒手毆打（傷害部分不提告訴）。

警方依規定受理案件後，調閱相關資料後知道5人身分，已依社會秩序維護法第84條非公共場所賭博財物、第87條加暴行於人等罪立案偵辦；昨天網路傳出影片，才發現是詐賭案，警方昨再通知蘇與5名朋友到案。

蘇到案稱，特殊的賭具麻將、撲克牌是上網買的，蘇平日沒戴眼鏡，當時在打牌時，還戴上偏光眼鏡，蘇贏了10萬元，對方事後發現他詐賭，蘇將10萬元還給對方。

警方發現，賭具有用特殊藥水做特別記號，用紫外線燈掃視可以發現賭具有特殊記號，也透過特殊的偏光眼鏡看到製作的記號，警方查扣賭具。