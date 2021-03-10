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騎車擦撞爆口角 71歲翁與61歲男當街互毆
71歲蔡姓男子日前騎車載妻子到台北市南機場夜市用餐，準備停車時與後方機車騎士發生擦撞，進而發生口角，雙方當街大打出手，經旁人上前勸架後才消停，警方介入後將2人依社會秩序維護法送辦。
警方調查，蔡男3月2日中午1時許騎車載著妻子，到南機場夜市內一間知名雞肉飯店準備用餐，但在靠路邊停車時，後方61歲陳姓男子正好騎車想超車，不慎與蔡男車輛發生擦撞，雙方還因此爆發爭執、當街互毆。
一旁民眾見狀，立刻上前勸架，急忙大喊「欸欸不可以打架！」並將蔡、陳2人拉開，恰好轄區巡邏員警在附近，聞聲到場後，將2人帶回警所偵詢，詢後依法偵辦。
警方呼籲，用路人應隨時注意行車狀況，也應理性處理糾紛，不該衝動與人互毆，若有違法情事，警方定依法嚴辦。
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