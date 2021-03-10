屏東山區遭非法棄置廢棄物 環保局、警方聯手查獲

屏東縣環保局聯手警方、檢方稽查非法棄置廢棄物，接獲民眾反映，三地門鄉賽嘉村附近有奇怪大車出入，環保局、警方加強周邊巡查，前晚攔下可疑大車，駕駛吳姓男子沒有廢棄物清除處理許可，違反廢棄物清理法，當場查扣拖車，並採驗非法廢棄物，吳姓男子遭移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押獲准，全案擴大偵辦。

屏東縣環保局指出，前晚執行「天羅地網」稽查行動時，攔阻曳引車及抓斗式拖車載運廢棄物要到三地門鄉賽嘉村附近，司機吳姓男子沒有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，違反廢棄物清理法。

警方當場查扣抓斗式拖車等犯罪工具，並將吳男帶回里港警分局漏夜偵辦。環保局指出，該處非法棄置廢棄物的面積約6、7分地，司機從中部縣市載來廢棄物非法棄置，廢棄物有塑膠粒、垃圾、汙泥等，現場也採驗廢棄物。

環保局提醒，民眾出租閒置農地或廠房出，要謹慎考量並瞭解承租人的用途，避免出租給可疑人士，成為非法堆置處理廢棄物的場所，否則會面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，得不償失。