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媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌
資深媒體人唐湘龍日前開車行經北市士林區天母西路，疑似迴轉時不慎撞上郭姓機車騎士，導致騎士倒地受傷。唐遭指控沒有下車查看，反而說「記下我的車牌」直接開車離去，郭騎士事後至警局提告肇事逃逸，全案依法函送士林地檢署偵辦。
郭姓學生1月17日晚上8時許，騎車行經天母橋，這時一輛車輛從天母西路62巷回轉準備上橋，2車發生碰撞，撞擊汽車右側車身，騎士人車倒地，但汽車駕駛沒有下車查看，仍繼續行駛。
倒地受傷的郭，隨即牽車向前追了數十公尺，攔下車輛後，告知駕駛被撞到，不料駕駛竟稱「先記下我的車牌」隨即開車離去。郭事後至警局報案指控「發生車禍，汽車駕駛逃逸」
全案經查，駕駛為知名資深媒體人唐湘龍，唐到案後稱，當天有駕駛車輛，但沒有感覺撞到人，不知道發生車禍。警方認為，唐遭騎士追上攔阻後，仍開車離去，涉犯肇事逃逸，全案依照肇事逃逸罪嫌送辦。
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