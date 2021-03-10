貓咪過馬路遭車撞 三重警擋道救援網友讚暖心

一隻小貓奔出過馬路時遭車輛撞傷倒地，3名在路旁執勤員警見狀上前擋住車流並將小貓送醫。圖擷自「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」 三重區正義北路與長壽西街口日前發生小車禍，一隻小貓奔出過馬路時遭車輛撞傷倒地，3名在路旁執勤員警見狀上前擋住車流並將小貓送醫，有人拍下PO網引網友大讚員警暖舉。

日前有人在「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」臉書社團貼文小貓遭撞的意外「祂已經不痛了…警察跟動物醫院已盡力急救，仍然無法救回，但還是感謝三重派出所員警很積極的帶貓去醫院救治，你們很棒」。

由於是愛貓社群，迅速引起大量網友的關注與盛讚，直呼三重警察真的超有愛心，大讚員警暖舉，同時也有許多網友為小貓的死亡感嘆。

三重警分局表示，當時是三重派出所警員黃舒靖、劉威德、吳忠澤等人執行巡邏勤務，一見小貓遭車輛撞傷，奄奄一息，倒地不起，迅速將小貓送到動物醫院救治，不幸仍傷重不治，只是員警暖心護送小貓就醫的一幕，獲許多民眾的肯定。

三重分局表示，員警不僅平時在工作上展現執法正義的「鐵漢」情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命「柔情」，這次盡力協助小貓急救，雖結局不盡人意，但完全不減警察熱心、專業形象。