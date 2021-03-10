誤以為酒駕飆給警察追 心虛男闖紅燈收12張罰單

林姓男子騎機車行經台中市沙田路時因闖紅燈，後方員警上前攔車，心虛的林男憂心酒駕曝光緊踩油門逃逸，他被攔下後酒測值並未超標，卻因連續闖紅燈、不服取締收到12張罰單。

台中市清水警分局今天表示，沙鹿分駐所員警日前執行巡邏勤務時，在沙鹿區沙田路與光華路口發現林姓男子與王姓男子機車雙載，往龍井方向行駛，途中因闖紅燈被後方員警發現，騎乘警用機車上前攔查，林男憂心酒駕曝光緊踩油門逃逸。

林男一路自沙鹿區飆車逃逸，警方緊追在後，最後在龍井區沙田路5段將林男攔下，壓制在人行道，酒測後，發現林男的酒測值未超標，但他因闖紅燈、紅燈右轉、不服取締、逆向行駛等違規事項，收到了12張罰單，罰金初估逾新台幣4萬元以上。交通違規部分由烏日警分局依法舉發，確切裁罰金額由監理站裁決。

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