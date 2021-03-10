聽新聞
test
0:00 / 0:00
帝君也懂釣魚？男擲聖茭偷拔發財龜6腳+1尾 當天就被逮
蔡姓男子疑因經濟有困難，見高雄市意誠堂元宵乞龜活動結束後竟動了歪念，相中供奉的金銀發財龜，僅擲得1聖茭就認為已取得關公點頭應允，隨即拔走發財龜的金腳以及銀尾巴逃逸，警方獲報後調閱監視器，失竊當天就將蔡嫌逮捕歸案，依竊盜罪嫌移送地檢署。
高市意誠堂主祀關聖帝君，是高雄市知名廟宇，乞龜活動流傳數十年，每年製作大小龜王，供信眾擲茭乞回，求得平安順利。
今年3月3日清晨5時許，35歲的蔡姓男子因經濟困頓，見廟內供奉的兩隻發財龜，尾巴、金腳個年有百元鈔票及銅板，蔡嫌竟動歪腦筋。
為求得內心安寧，蔡嫌行竊前還特別擲茭請教關聖帝君，取得一聖杯後認為取得帝君「認同」，隨即拔了6隻金腳、1隻尾巴，得手約5000多元新台幣逃逸。
事後廟方發現金銀龜遭人動手腳，才驚覺遭竊隨即報警，警方獲報後調閱案發現場監視器，鎖定蔡嫌行蹤，當天晚間8時許就將蔡嫌緝捕歸案，但竊取金錢已不知去向，研判已遭蔡嫌花用殆盡。
蔡嫌辯稱行竊有取得帝君同意，但按規定擲茭需取得3聖茭，蔡嫌僅取得1聖茭就動手行竊，讓廟方、承辦員警哭笑不得，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署。
至於失去金腳、銀尾巴的發財龜，經廟方再次擲茭請示，將遺失的金腳、尾巴補齊後，已由乞得的信徒領回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言