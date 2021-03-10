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帝君也懂釣魚？男擲聖茭偷拔發財龜6腳+1尾 當天就被逮

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

蔡姓男子疑因經濟有困難，見高雄市意誠堂元宵乞龜活動結束後竟動了歪念，相中供奉的金銀發財龜，僅擲得1聖茭就認為已取得關公點頭應允，隨即拔走發財龜的金腳以及銀尾巴逃逸，警方獲報後調閱監視器，失竊當天就將蔡嫌逮捕歸案，依竊盜罪嫌移送地檢署。

高市意誠堂主祀關聖帝君，是高雄市知名廟宇，乞龜活動流傳數十年，每年製作大小龜王，供信眾擲茭乞回，求得平安順利。

今年3月3日清晨5時許，35歲的蔡姓男子因經濟困頓，見廟內供奉的兩隻發財龜，尾巴、金腳個年有百元鈔票及銅板，蔡嫌竟動歪腦筋。

為求得內心安寧，蔡嫌行竊前還特別擲茭請教關聖帝君，取得一聖杯後認為取得帝君「認同」，隨即拔了6隻金腳、1隻尾巴，得手約5000多元新台幣逃逸。

事後廟方發現金銀龜遭人動手腳，才驚覺遭竊隨即報警，警方獲報後調閱案發現場監視器，鎖定蔡嫌行蹤，當天晚間8時許就將蔡嫌緝捕歸案，但竊取金錢已不知去向，研判已遭蔡嫌花用殆盡。

蔡嫌辯稱行竊有取得帝君同意，但按規定擲茭需取得3聖茭，蔡嫌僅取得1聖茭就動手行竊，讓廟方、承辦員警哭笑不得，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署。

至於失去金腳、銀尾巴的發財龜，經廟方再次擲茭請示，將遺失的金腳、尾巴補齊後，已由乞得的信徒領回。

高雄意誠堂內供奉的兩隻金銀龜，被蔡嫌拔走6支金腳及尾巴，傷勢嚴重。記者張議晨／翻攝
高雄意誠堂內供奉的兩隻金銀龜，被蔡嫌拔走6支金腳及尾巴，傷勢嚴重。記者張議晨／翻攝
高雄意誠堂內供奉的兩隻金銀龜，被蔡嫌拔走6支金腳及尾巴，傷勢嚴重。記者張議晨／翻攝
高雄意誠堂內供奉的兩隻金銀龜，被蔡嫌拔走6支金腳及尾巴，傷勢嚴重。記者張議晨／翻攝
蔡嫌行竊前還擲茭請示，但僅取得一聖茭就認為帝君同意，讓承辦人員哭笑不得。記者張議晨／翻攝
蔡嫌行竊前還擲茭請示，但僅取得一聖茭就認為帝君同意，讓承辦人員哭笑不得。記者張議晨／翻攝

監視器 竊盜

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