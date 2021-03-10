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轎車下班時間路口拋錨成路霸 2警合力推到路邊解困難

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區王姓駕駛本月7日傍晚6時許剛下班準備開車回家，行經楠梓路與楠梓新路路口時，轎車突然拋錨直接停在路中央，王男一時不知怎麼處理，只能下車打電話聯繫修車廠，但因正值下班時間，一度造成大塞車，2位楠梓警分局員警巡邏經過，合力將轎車推到路邊，避免影響交通。

王男向警方表示，自己的轎車已開了好幾年，平常都好好的，但當天等紅綠燈到變綠燈要往前走時就突然故障熄火，之後怎麼發動都發不了，一時不知所措，只好先打警示燈並下車在路邊等修車廠拖吊，看著車輛越來越多、塞車情況嚴重，自己只能慌張在一旁等待。

正巧員警巡邏經過，除了聯繫線上警力協助交通疏導，也合力將轎車暫時推到路邊，避免轎車二次傷害，影響其他用路人及王男自身安全。

楠梓分局提醒，民眾行車前應檢查水箱、油箱、電瓶、輪胎胎壓、胎紋等車輛狀態，以免途中發生故障而造成意外，另外，如在路上遇到交通事故或故障車輛應減速慢行，並聽從現場指揮人員引導迅速通過。

高雄市王姓男子下班時間開車返家，轎車卻突然拋錨停在路中央，員警巡邏經過，合力將車子推到路邊。記者陳玫伶／翻攝
高雄市王姓男子下班時間開車返家，轎車卻突然拋錨停在路中央，員警巡邏經過，合力將車子推到路邊。記者陳玫伶／翻攝
高雄市王姓男子下班時間開車返家，轎車卻突然拋錨停在路中央，員警巡邏經過，合力將車子推到路邊。記者陳玫伶／翻攝
高雄市王姓男子下班時間開車返家，轎車卻突然拋錨停在路中央，員警巡邏經過，合力將車子推到路邊。記者陳玫伶／翻攝

塞車

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