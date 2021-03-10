BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

60歲馮姓男子前年涉嫌在國道1號駕駛BMW，和駕駛AUDI轎車的華航副機師張姓男子高速競速，導致張失控撞擊護欄樹木身亡。今天士林地院宣判，認定馮恣意與張在高速公路上高速競駛，致張慘死，其父母悲送黑髮，依以他法致生公眾往來危險致人於死罪，處有期徒刑4年。

馮坦承過失致死，但否認以他法致生公眾往來危險致人於死。他辯稱，張的車輛始終在其車後，因專注在前方車行狀況，並未特別注意到後方車輛，根本不知道張駕車行駛在後，沒有競速危險駕駛。在案發現場國道南向25.2公里附近時，車速約在時速150 至180 公里間，當時雖有自內側車道變換至中線車道，又變換至外側車道，但僅是超越前方車輛後直線加速。

死者張男從美國加州Pinnacle航空學校畢業，2014年進入華航工作，2016年投入營運的空中巴士A350-900機隊擔任副機師。平常喜歡賽車，臉書有許多賽車和跑車照。前年7月6日清晨6時許，開車前往機場執行飛行勤務，卻車輛失控衝出中山高重慶北路匝道護欄，撞進邊坡樹叢身亡。

判決指出，馮在國道一號南向25.2公里處高速行駛並不當變換車道外，也在南向24.2公里處至25.2公里處與被害人競駛，距離非短，且馮的車速時速150 至180 公里，超速行駛持續相當時間，又多次變換車道至張駕駛路線前方，並非僅短暫違規，亦非僅影響特定車輛往來，馮駕駛方式已屬以他法致生公眾往來之危險。

士林地院審酌，馮僅因一時勝負心作祟，恣意與被害人在高速公路上高速競駛，又未保持安全間距驟然變換車道，嚴重罔顧自己、被害人及公眾往來安全，致被害人當場慘死，寶貴生命遭到剝奪，被害人當時年僅30歲，其父母痛失愛子、悲送黑髮。