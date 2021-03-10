影／半夜無故火燒車有疑點 竟是朋友口角後放火洩憤

台南市麻豆分局湖山派出所於昨晚10時許接獲報案，溫姓男子自小客車起火燃燒，火勢很快撲滅，幸無人傷亡，因該自小客車多處有燒焦痕跡，研判火勢疑似人為引起，涉案的林姓男子（56歲）縱火後隨即向警方投案，指稱和車主口角後不滿才點火燒車，詢後依刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，林男與被害人溫男（59歲）是朋友關係， 雙方因故爭執，林男遂持汽油點火燒毀溫男所有的自小客車，並隨即離開現場，消防人員到場撲滅火勢後，車主聲稱晚上6點多就入睡，並不知為何會發生。