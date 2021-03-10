聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／半夜無故火燒車有疑點 竟是朋友口角後放火洩憤
台南市麻豆分局湖山派出所於昨晚10時許接獲報案，溫姓男子自小客車起火燃燒，火勢很快撲滅，幸無人傷亡，因該自小客車多處有燒焦痕跡，研判火勢疑似人為引起，涉案的林姓男子（56歲）縱火後隨即向警方投案，指稱和車主口角後不滿才點火燒車，詢後依刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方指出，林男與被害人溫男（59歲）是朋友關係， 雙方因故爭執，林男遂持汽油點火燒毀溫男所有的自小客車，並隨即離開現場，消防人員到場撲滅火勢後，車主聲稱晚上6點多就入睡，並不知為何會發生。
因自小客車後車廂、左後車門及後保險桿有燒焦痕跡，消防人員研判火勢疑似人為引起，林姓嫌犯縱火後也向警方投案，警方依法扣押作案工具打火機1只及藍色瓶蓋1個，全案依違反刑法公共危險罪移送台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言