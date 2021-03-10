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有正妹陪網聊大叔險中美人計！警即時阻詐保住退休金

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一名五十多歲的退休族大叔，日前在網路上認識一名自稱「琳達」的正妹女網友很有得聊，經一段時間噓寒問暖下產生信任，準備匯款買賣黃金投資，還好郵局人員機警報警，台中市警局烏日派出所員警獲報到場，在警方勸說下 ，才保住退休金，男子相當感謝保住退休金，感嘆將琳達視為達琳（英文譯：親愛的），這下成了「真心換絕情」。

這名男子表示，他在網路遇到「琳達」女網友，在女網友噓寒問暖下，逐漸對琳達產生信任，琳達在言談間也有意無意告知如何利用買賣黃金投資賺到一桶金，還願意傳授「撇步」，教他如何使用線上匯款APP，但他是LKK不會使用，在琳達的建議下改到郵局臨櫃匯款。

這名男子到郵局匯款時，行員詢問與受款人關係？男子表示，是香港黃金投資。行員追問，香港投資為何匯到台灣帳戶？此時，琳達持續傳訊息追蹤匯款進度，行員眼尖查覺有異，機警通報警方前來。

台中市警局烏日派出所員警獲報到場，員警一看完男子與琳達對話紀錄，向男子藉機上一堂課，「有錢賺，為何要告訴非親非故、素昧平生的人？」經過員警和行員們苦心勸導，男子相當感謝保住退休金。

烏日分局指出，詐騙集團常以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作不熟悉的投資領域，例如外匯期貨、虛擬貨幣等，初期會讓被害人申請出金「嚐嚐甜頭」，等到被害人加碼投資後，就開始巧立名目拖延出金，甚至要求被害人不斷匯出更多金錢的犯罪行為。把握「3C原則」，也就是calm（冷靜）、check（查證）、call（求助），就能保障交易安全，民眾如果遇到疑似詐騙，可以立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，藉此保障財產安全。

一名退休族大叔準備匯款給女網友「琳達」投資黃金買賣，還好郵局人員與警方協力下 ，才保住男子退休金。圖／記者趙容萱翻攝
一名退休族大叔準備匯款給女網友「琳達」投資黃金買賣，還好郵局人員與警方協力下 ，才保住男子退休金。圖／記者趙容萱翻攝
一名退休族大叔準備匯款給女網友「琳達」投資黃金買賣，還好郵局人員與警方協力下 ，才保住男子退休金。圖／記者趙容萱翻攝
一名退休族大叔準備匯款給女網友「琳達」投資黃金買賣，還好郵局人員與警方協力下 ，才保住男子退休金。圖／記者趙容萱翻攝

詐騙集團 退休金

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