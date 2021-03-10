有正妹陪網聊大叔險中美人計！警即時阻詐保住退休金

台中市一名五十多歲的退休族大叔，日前在網路上認識一名自稱「琳達」的正妹女網友很有得聊，經一段時間噓寒問暖下產生信任，準備匯款買賣黃金投資，還好郵局人員機警報警，台中市警局烏日派出所員警獲報到場，在警方勸說下 ，才保住退休金，男子相當感謝保住退休金，感嘆將琳達視為達琳（英文譯：親愛的），這下成了「真心換絕情」。

這名男子表示，他在網路遇到「琳達」女網友，在女網友噓寒問暖下，逐漸對琳達產生信任，琳達在言談間也有意無意告知如何利用買賣黃金投資賺到一桶金，還願意傳授「撇步」，教他如何使用線上匯款APP，但他是LKK不會使用，在琳達的建議下改到郵局臨櫃匯款。

這名男子到郵局匯款時，行員詢問與受款人關係？男子表示，是香港黃金投資。行員追問，香港投資為何匯到台灣帳戶？此時，琳達持續傳訊息追蹤匯款進度，行員眼尖查覺有異，機警通報警方前來。

台中市警局烏日派出所員警獲報到場，員警一看完男子與琳達對話紀錄，向男子藉機上一堂課，「有錢賺，為何要告訴非親非故、素昧平生的人？」經過員警和行員們苦心勸導，男子相當感謝保住退休金。