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屏東東港偽鈔婦人又現身故技重施　商家怒PO網提醒注意

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報

屏東東港地區上月傳出有人持千元假鈔到商家購物換百元真鈔，被騙店家氣炸po網緝兇，警方本月初才逮捕51歲的孔姓婦人，依詐欺及偽造貨幣案移送檢方偵辦；有商家最近發現她重施故技，再度po網提醒大家注意；警方表示，前天巡邏時發現她的行蹤，帶返偵辦未搜獲假鈔，昨天再次持千元假鈔詐騙店家，已針對商家提供資訊追查。

有商家前天在東港社群媒體PO網，稱「該名婦人昨天來我們店家消費，同樣的手法，上前消費買杯飲料，拿千元鈔換百鈔，幸好被其他同事發現是假鈔，沒有換成功」；警方表示，比對商家的監視器畫面，發現是多次持假鈔購物的孔姓婦人，前天巡邏時發現行蹤，帶返偵辦未搜獲假鈔，昨天又獲報再持千元假鈔詐騙店家，正循線追查。

警方檢視孔姓婦人使用的千元假鈔，色澤和和防偽線都與真鈔有差別，請民眾秉持三項原則「摸一摸、看一看、轉一轉」，以避免收到假鈔，單純持有假鈔並不構成犯罪，呼籲發現有人持假鈔購物時，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

屏東縣東港地區商家在網路PO出孔姓婦人再持千元假鈔購物的畫面，提醒大家注意。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港地區商家在網路PO出孔姓婦人再持千元假鈔購物的畫面，提醒大家注意。記者潘欣中／翻攝

假鈔 東港

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