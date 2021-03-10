屏東東港偽鈔婦人又現身故技重施　商家怒PO網提醒注意

屏東東港地區上月傳出有人持千元假鈔到商家購物換百元真鈔，被騙店家氣炸po網緝兇，警方本月初才逮捕51歲的孔姓婦人，依詐欺及偽造貨幣案移送檢方偵辦；有商家最近發現她重施故技，再度po網提醒大家注意；警方表示，前天巡邏時發現她的行蹤，帶返偵辦未搜獲假鈔，昨天再次持千元假鈔詐騙店家，已針對商家提供資訊追查。

有商家前天在東港社群媒體PO網，稱「該名婦人昨天來我們店家消費，同樣的手法，上前消費買杯飲料，拿千元鈔換百鈔，幸好被其他同事發現是假鈔，沒有換成功」；警方表示，比對商家的監視器畫面，發現是多次持假鈔購物的孔姓婦人，前天巡邏時發現行蹤，帶返偵辦未搜獲假鈔，昨天又獲報再持千元假鈔詐騙店家，正循線追查。