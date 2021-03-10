姪子盜刷信用卡上色情網站看A片 姑姑收到帳單臉都綠了

桃園李姓男子偷拍姑姑的信用卡資訊，回家就上色情網站盜刷她的卡購買A片，第一次得手後意猶未盡，又再連續3次繼續盜刷，對方直到下月收到紙本帳單，才驚覺遭多扣款3096元，明細還是成人網站，報警一查才曝光；檢方考量姑姑不願提告，李無前科犯後坦承，偵結予以緩起訴處分。

檢警調查，李男（28歲）去年8月5日姑姑來訪時，竟趁機偷拍她的信用卡，當天早上11點多就登入成人網站，盜刷了1999元購買成人片。

李食髓知味，又分別繼續在7日、17日及19日等，分別繼續以同樣手法登入成人網站，再盜刷899元、99元及99元後，為防止姑姑發現還偷偷刪除她手機的簡訊通知。

但時隔多日姑姑收到銀行的紙本帳單，驚覺消費清單多了好幾筆成人網站項目，但自己明明沒有花錢買A片，向警方報案後全案才曝光。

檢方訊時，李男坦承不諱，和姑姑指述相符，也有李男手機瀏覽紀錄截圖、銀行盜刷明細等佐證，認定他涉犯詐欺得利、變更電磁紀錄等罪嫌。