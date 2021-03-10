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天降聯結車！居民以為爆炸 2輛大車追撞衝出高速公路

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號新竹路段今天清晨5時許，砂石車追撞大貨車還都衝出高架橋護欄，1車卡在邊坡上，1車則是摔在下方平面道路，居民被巨大聲響驚醒以為發生爆炸，出門查看才驚見竟是聯結車從天而降，摔得扭曲變形，駕駛還受困車內，所幸警消及時到場救援，送醫後暫無生命危險。

據當地居民表示，意外發生當時大家都還在睡夢之中，突然聽見數聲巨大聲響，以為是爆炸，出來查看才發現1輛白色聯結車從高速公路摔下，車頭還壓毀下方芎林鄉中坑村產業道路上停放橋下路旁的車輛，聯結車後方車斗則是扭曲變形、零件四散在橋下籃球場，還當場壓垮整排電線桿，造成附近多戶停電。

據了解，事故是發生在今天清晨5點18分，國道3號北上88.5K路段，剛過竹林交流道，駕駛藍色車頭砂石車的蔡姓男子（35歲）不明原因追撞前方由黃姓男子（48歲）駕駛的白色車頭聯結車，2輛車都失控衝出護欄掉落高速公路外。

蔡男所駕駛的砂石車，車頭與車斗分離，車斗遺留在高速公路路肩，大量砂石傾倒，車頭則摔下邊坡，卡在樹林之間，白色車頭聯結車則是當場從15公尺高重摔到下方，還波及壓毀2輛停放路旁的自小客車。

白色及藍色聯結車都嚴重扭曲變形，蔡男及黃男雖身負重傷不過都意識清醒，其中蔡姓男子在民眾協助下逃出車外，黃男則是因左腿被變形車體夾在駕駛座，警消到場才將他救出，分別送往竹北東元醫院及新竹馬偕醫院急救。

另高速公路上還有1輛大貨車在事故發生時，為了閃避外側追撞的2輛大車，大貨車當場失控衝撞內側護欄，所幸駕駛並無大礙；不過事故一度造成北上全線封閉，上午8點國道警方僅開放中、內線車道通行，派堆土機到場清除傾倒在外側及路肩的砂石，並在上午10時許順利排除，恢復正常通行。

白色聯結車駕駛一度受困，雖身負重傷但意識清醒。記者巫鴻瑋／翻攝
白色聯結車駕駛一度受困，雖身負重傷但意識清醒。記者巫鴻瑋／翻攝
藍色砂石車車頭滾落邊坡，駕駛幸運生還被附近居民救出。記者巫鴻瑋／翻攝
藍色砂石車車頭滾落邊坡，駕駛幸運生還被附近居民救出。記者巫鴻瑋／翻攝
聯結車從15公尺高摔下，當場近乎解體，還壓毀橋下車輛。圖／翻攝自臉書「芎林大小事」
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