台中南屯工地傳工人遭砂石砸中掩埋 警消急趕現場救援

台中市南屯區一處工地在今天上午10時許，傳出有工人遭掩埋，南屯消防分隊獲報到場，發現是工人被工地掉落的砂石砸中，救護人員到場時，工人已脫困，因工人表示只有頭部受到輕傷，不願就醫，消防隊已返隊待命，虛驚一場。

台中市消防局勤指中心在今天上午10時許獲報，南屯區文心南五路三段、益昌三街口的工地，傳出有工人遭砂石掩埋的外，南屯消防分隊接獲指示後前往救援。

南屯消防分隊到場發現，現場是一名年約63歲的李姓工人，在工地工作時，因砂石鬆動掉落，而被困在沙坑內，但消防隊到場前，工人已脫困，並向消防隊表示不願就醫，虛驚一場。