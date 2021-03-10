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台中南屯工地傳工人遭砂石砸中掩埋 警消急趕現場救援

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區一處工地在今天上午10時許，傳出有工人遭掩埋，南屯消防分隊獲報到場，發現是工人被工地掉落的砂石砸中，救護人員到場時，工人已脫困，因工人表示只有頭部受到輕傷，不願就醫，消防隊已返隊待命，虛驚一場。

台中市消防局勤指中心在今天上午10時許獲報，南屯區文心南五路三段、益昌三街口的工地，傳出有工人遭砂石掩埋的外，南屯消防分隊接獲指示後前往救援。

南屯消防分隊到場發現，現場是一名年約63歲的李姓工人，在工地工作時，因砂石鬆動掉落，而被困在沙坑內，但消防隊到場前，工人已脫困，並向消防隊表示不願就醫，虛驚一場。

李姓工人經救護人員檢傷後，發現只有頭部紅腫、眼角有肢體擦傷，但意識清楚，因工人不願就醫，消防隊依規定通知市府勞工局後返回駐地，後續並交由警方處理。

台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供
台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供
台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供
台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供
台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供
台中市南屯區一處工地今早傳出有工人遭掩埋的意外，救護車到場後發現，工人已脫困，虛驚一場。圖／讀者提供

砂石 台中市

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