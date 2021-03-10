老婦赤腳在樓梯發抖 內壢所員警熱心助返家

桃園中壢62歲婦人日前出門忘記帶鑰匙，赤腳在街上徘徊，員警凌晨值班發現失溫的婦人，趕緊將她帶回派出所內，提供熱水和熱食充飢取暖。婦人兒子接獲通知趕抵，連忙向警方致謝。

中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、甘祐綸日前凌晨值班時，赫然發現一名婦人光著腳，身上只穿一件單薄外套，蜷縮在樓梯間不斷顫抖，兩位警員發現婦人手腳冰冷且嚴重失溫，馬上提供熱水和熱食，並關心婦人的身體狀況。

婦人起初精神渙散，無法清楚回答問題，經員警耐心引導後，婦人表示自己下午出門時忘了帶鑰匙，錢包跟手機也放在家中，無法打給兒子求救，也沒錢找鎖匠開門，只好在家門外苦等，但入夜後低溫驟降，婦人頭痛劇烈，逼不得已只好徒步走到派出所尋求幫忙。

員警見狀馬上連絡多間鎖匠店，但鎖匠皆表示凌晨時間且路途遙遠，不願意前來。員警只好先將婦人留置所內，同時利用警政系統聯絡婦人正在上班的兒子，對方接到電話後心急如焚，立即趕抵派出所。