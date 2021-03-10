6旬婦誤信「義大利情人」險匯百萬 玉里警勸阻保住老本

花蓮一名60多歲婦人，日前到銀行臨櫃要匯款100萬元台幣到外國帳戶，行員察覺有異通知玉里警分局員警處理，確認是一起外籍網友急需100萬元救急的愛情詐騙老哏，即時制止，為婦人保住老本。

玉里警分局今天表示，這名婦人近日到土地銀行玉里分行要臨櫃匯100萬元，因為是外國帳戶，行員覺得有異，詢問婦人是否認識對方，但婦人卻支吾其詞。

玉里派出所警員鄭曉函、廖若彤、實務訓練生李旻紜獲報，認為是異國詐騙，趕到現場處理，好聲好氣和婦人溝通，婦人才說出，因她平日獨居，感情也不順，心裡覺得孤單。去年在網路上認識一名網友，雙方不時透過社群軟體聊天，對方自稱是義大利人，對她經常甜言蜜語，讓她不疑有他。

近日，該名自稱義大利籍的男子，告訴她自己需要獨立扶養13歲女兒，加上自己發生事故，傷勢嚴重住院，急需100萬元。她擔心男友缺錢，急急忙忙趕到銀行匯款。

警方一聽就知道是老哏，反問婦人「是否見過男友」，果然兩人根本只聊過天，沒見過人。立即告訴她這是典型的異國詐騙，讓婦人取消匯款的念頭。

玉里警分局提醒，詐騙集團「跨國愛情詐騙」的伎倆已是老哏，但民眾往往因為被愛情沖昏頭，遭受詐騙仍時有所聞，為避免荷包大失血，第一時間一定要冷靜查證清楚，不可不慎。