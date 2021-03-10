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影／疑老婆與國中同學有曖昧 醋男撂人砸店 警快打逮人
新北市張姓男子懷疑老婆紅杏出牆，與賣魯肉飯的國中同學有曖昧，昨晚撂人登門砸店，海山警方獲報出動快打部隊迅速趕抵，當場逮捕涉嫌砸店的張等3人，魯肉飯張姓老闆事後不願提出傷害及毀損告訴，警詢後將張男等3人依聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局昨晚8時許獲報，板橋區四維路一間魯肉飯攤遭人鬧事砸店，方出動快打部隊迅速趕抵現場，當場逮捕帶頭的張姓男子（33歲）和同夥何姓男子（33歲）與廖姓男子（34歲）。
據了解，帶頭鬧事的張男發現妻子康姓女子與曾是國中同學，賣魯肉飯的的張姓男子過從甚密，一時醋勁大發，昨晚邀約友人何男及廖男二人，前往張男的魯肉攤興師問罪，雙方一言不合，不甘心載綠帽的張男不僅動手毆打對方，還與友人聯手砸毀店內物品。
由於當事雙方3人都是國中同學，早已相識多年，魯肉飯張姓老闆事後不願提出傷害及毀損告訴，警訊後將張男等3人依聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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