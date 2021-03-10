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男子缺錢花用 砍鄰居家相思樹變賣

中央社 / 記者管瑞平苗栗縣10日電

苗栗市民眾日前報案指稱，老家旁10餘棵相思樹不翼而飛，警方調查發現，原來是林姓男子因缺錢花用，直接把鄰居種植多年樹木砍除變賣，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

苗栗警分局今天表示，苗栗市新英里一戶民宅旁種植多年的相思樹，最近突然消失，現場僅留下車輛經過的輪胎痕，屋主懷疑遭竊，急忙報警。

警方過濾附近路口監視器，並查訪轄內可能銷贓管道，鎖定住在附近的林男涉有重嫌，9日持搜索票前往林男住處逮人，果然查獲作案的鏈鋸。

警方指出，相思樹常被做為薪炭材及傢具壁飾等，具有一定經濟價值，林男供稱，平日無業、缺錢花用，加上鄰居老家平常無人居住，只有主人偶爾回來，仗著地利之便，才把歪腦筋動到鄰居家的相思樹，而變賣樹木所得現金，也已花用殆盡。

林男原以為當地位處偏僻、人煙稀少，砍樹變賣，神不知鬼不覺，殊不知警方接獲報案即成立專案小組，透過以車追人方式，迅速掌握竊嫌行蹤，儘管受害者得知鄰居所作所為，樹木也無法重新種回，感到萬般無奈，但對於警方認真辦案精神給予肯定，而林嫌也被依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竊盜 監視器

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