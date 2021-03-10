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台南安平接連凶殺命案大挫治安形象 四分局長下台負責
台南市安平區接連發生幫派火拚，王姓男子上月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，重挫台南治安形象，相關7犯嫌都已羈押，檢警全力後續偵辦當中，台南市警局今天為穩定轄區調整人事，四分局長蔡進閱、副分局長余豐展、偵查隊長吳俊宏3人均異動，蔡進閱說，守土有責，欣然接受。
台南市警局指出，四分局轄區近期連續發生社會矚目案件，為穩定轄區治安，相關人員檢討調整，蔡進閱調佳里分局長、余豐展調新化分局副分局長、偵查隊長吳俊宏調六分局勤務指揮中心主任，職缺由佳里分局長甘炎民、佳里分局副分局長陳俊凱、新化分局偵查隊長蔡志成接任。
台南四分局同仁聞訊後大感不捨，直說沒想到異動幅度如此大，一次調3人，都是掌管刑事主管人員。
蔡進閱表示，對轄區接連發生重大矚目案件表示愧疚，也影響台南治安形象，連帶影響各級長官深表抱歉。他說，對此人事異動欣然接受，畢竟守土有責，對轄區發生重大治安事件，他內心也很難過，也必須負責，然而，未來他也會秉持初衷繼續努力治安及交通工作。
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