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影／男子連續竊取兩部腳踏車 警方追查到門口拖鞋破案

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區23歲許姓男子連續竊取兩部腳踏車代步並在中途棄置徒步走回家，新化警分局棄而不捨追查，發現一戶民宅門口有雙疑似竊嫌所穿的拖鞋，經向竊嫌家人說明後，許嫌昨晚到案坦承因酒後犯下錯誤，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，新化警分局唪口派出所3月3日受理，報案人報稱其所有腳踏車在住家新化區中正路自宅騎樓失竊，價值約2000元，案經警員連尉智、徐文獻、劉盈蓉、許閎舜等人，沿中正路竊嫌偷竊騎走腳踏車之逃逸路線沿線調閱監視器，發現竊嫌騎腳踏車逃逸至中正路578號前，將第一輛所偷的腳踏車棄置在該地，又再該地偷竊騎走第二輛腳踏車，所偷第二輛腳踏車騎到民生路215號前棄置後徒步離開。

竊嫌徒步逃逸最後蹤影消失在信義路巷口，員警昨天下午4時許持所調到的竊嫌影像至該處附近查訪時，發現一戶民宅門口有雙疑似竊嫌所穿拖鞋，向該戶民眾說明原由並出示監視影像後，嫌犯看到警察上門很錯愕，自知難逃法網，在家人勸說下到案。

新化警分局呼籲，民眾自行車防竊可利用警方自行車烙碼服務，一旦失竊此讓警方辨識及連繫車主，此外！上鎖防盜，透過多一層防護，能增加竊賊偷車的難度並拉長盜竊的時間，就能大大降低愛車被偷竊的機率。

23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝
23歲許姓男子連續偷竊兩部腳踏車，結果是因為腳上穿著拖鞋露餡。記者吳淑玲／翻攝

腳踏車 偷竊 自行車

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