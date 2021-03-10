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台南警界人事大地震 第四分局長與佳里分局長兩人對調

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市安平區日前連續發生槍擊案等重大刑案，引發社會關注，台南市政府警察局今上午發布新一波人事調動，轄區第四分局長蔡進閱與佳里分局長甘炎民互動，另有多名副分局長、偵查隊長也一併調整，這波人事大地震將於12日交接。

這波調整人事共有10人，其中佳里警分局長甘炎民調往第四分局長最受矚目，甘1年多來，從學甲到佳里警分局，此次又將調任四分局。市警局人員說，甘在學甲、佳里分局長任內，任事積極，獲得高層肯定，希望借重警政專業，穩定安平區治安。

調動人事如下：佳里警分局長甘炎民調往第四分局長、第四分局長蔡進閱調佳里警分局、新化分局副分局長余豐展調第四分 局副分局長、佳里分局副分局長楊富仁調新化分局副分長、第四分局副分局長陳俊凱調佳里分局副分局長。

第六分局勤務指揮中心主任吳俊宏調第四分局偵查隊長、第四分局偵查隊長蔡志成調新化分局偵查隊長、新化分局偵查隊長 吳業昌調刑事警察大隊偵查第六隊長、刑事警察大隊專員邱緯賓調刑事警察大隊偵查第六隊隊長、刑事警察大隊專員李政憲調刑事警察大隊第三隊長。

第四分局長蔡進閱將調任佳里警分局長。圖／取自蔡進閱臉書
第四分局長蔡進閱將調任佳里警分局長。圖／取自蔡進閱臉書
台南市警局發布新一波人事令，佳里警分局長甘炎民調任第四警分局。圖／警方提供
台南市警局發布新一波人事令，佳里警分局長甘炎民調任第四警分局。圖／警方提供

警察 民調 槍擊

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