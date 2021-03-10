台東蘭嶼3月1日起取締、沒入無牌車 警方：已取締7輛

台東蘭嶼汽、機車未掛牌上路普遍，去年傳出因無牌造成車禍致死事件後，引發關注，台東監理站結合警方3月1日起展開大執罰，取締無牌車輛。獲鄉親支持說：「保護自己，也保護他人」。

台東縣警察局蘭嶼分駐所所長楊義楓表示，從3月1號至今，共取締了5輛機車、1輛汽車及1輛砂石車，都是未懸掛車牌行駛在道路上，未來會持續在環島公路上不定時實施攔查取締。

蘭嶼島上無牌車行駛道路上，已是當地常見的情形，雖然過去監理站及警方不斷勸導及取締，仍未見改善，甚至去年發生1名潛水客與無牌車發生車禍，最後傷重不治，無牌車亂象再受關注。

「大家遵守交通規則，比較有保障！」蘭嶼楊姓居民說，開有牌車上路，有保險機制，一旦發生交通事故，自己或他人都能受到保障，反之甚麼都沒有，不僅吃上罰單，還得面臨高額賠償的問題。

另謝姓居民說，「開有牌車或騎有牌車上路，不是給警察看的，這是安全的保障。」 近幾年蘭嶼觀光興盛，大批遊客進入島上，車禍事件增加，不要為了貪圖一時方便，換來慘痛的教訓，荷包的損失。