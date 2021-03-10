快訊

中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東蘭嶼3月1日起取締、沒入無牌車 警方：已取締7輛

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東蘭嶼汽、機車未掛牌上路普遍，去年傳出因無牌造成車禍致死事件後，引發關注，台東監理站結合警方3月1日起展開大執罰，取締無牌車輛。獲鄉親支持說：「保護自己，也保護他人」。

台東縣警察局蘭嶼分駐所所長楊義楓表示，從3月1號至今，共取締了5輛機車、1輛汽車及1輛砂石車，都是未懸掛車牌行駛在道路上，未來會持續在環島公路上不定時實施攔查取締。

蘭嶼島上無牌車行駛道路上，已是當地常見的情形，雖然過去監理站及警方不斷勸導及取締，仍未見改善，甚至去年發生1名潛水客與無牌車發生車禍，最後傷重不治，無牌車亂象再受關注。

「大家遵守交通規則，比較有保障！」蘭嶼楊姓居民說，開有牌車上路，有保險機制，一旦發生交通事故，自己或他人都能受到保障，反之甚麼都沒有，不僅吃上罰單，還得面臨高額賠償的問題。

另謝姓居民說，「開有牌車或騎有牌車上路，不是給警察看的，這是安全的保障。」 近幾年蘭嶼觀光興盛，大批遊客進入島上，車禍事件增加，不要為了貪圖一時方便，換來慘痛的教訓，荷包的損失。

台東監理站表示，近5年蘭嶼無牌汽機車從高達8成降為6成，粗估仍有300多輛無牌汽機車在蘭嶼，去年取締無牌車24件，呼籲居民開、騎無牌車上路，不僅要吃罰單，也會沒入車輛。

台東監理站呼籲居民開、騎無牌車上路，不僅要吃罰單，也會沒入車輛。圖／蘭嶼楊姓鄉民提供
台東監理站呼籲居民開、騎無牌車上路，不僅要吃罰單，也會沒入車輛。圖／蘭嶼楊姓鄉民提供
台東蘭嶼汽、機車未掛牌上路普遍，去年傳出因無牌造成車禍致死事件後，引發關注，台東監理站結合警方3月1日起展開大執罰，取締無牌車輛。圖／蘭嶼楊姓鄉民提供
台東蘭嶼汽、機車未掛牌上路普遍，去年傳出因無牌造成車禍致死事件後，引發關注，台東監理站結合警方3月1日起展開大執罰，取締無牌車輛。圖／蘭嶼楊姓鄉民提供

蘭嶼 台東 監理站

延伸閱讀

雲門「蒲公英」 全台偏校演出

台東發生苪氏規模4.8地震4分鐘後又餘震 民眾嚇到奪門而出

連兩震！ 9:07分規模達4.8 最大震度台東蘭嶼4級

蘭嶼族人循傳統將家傳「瑪瑙」掛欄杆 隆重迎飛魚！

相關新聞

國道3號2輛大車追撞翻覆 1車當場摔落高架橋 壓毀橋下小車

國道3號北上88.5K新竹芎林路段，今天上午5時許發生2輛拖板車追撞意外，造成其中1輛車頭當場從15公尺高的高速公路高架...

影／雞腿換駕照？駕駛過彎吃線撞翻對向機車 網友罵翻

一名網友在臉書Po文，指出二二八連假一名女子駕駛白色小客車疑似恍神，在嘉義縣台三線阿婆灣，跨越雙黃線撞上對向機車，網友批...

影／疑老婆與國中同學有曖昧 醋男撂人砸店 警快打逮人

新北市張姓男子懷疑老婆紅杏出牆，與賣魯肉飯的國中同學有曖昧，昨晚撂人登門砸店，海山警方獲報出動快打部隊迅速趕抵，當場逮捕...

台南安平接連凶殺命案大挫治安形象 四分局長下台負責

台南市安平區接連發生幫派火拚，王姓男子上月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，重挫台南治安形象，...

影／男子連續竊取兩部腳踏車 警方追查到門口拖鞋破案

台南市新化區23歲許姓男子連續竊取兩部腳踏車代步並在中途棄置徒步走回家，新化警分局棄而不捨追查，發現一戶民宅門口有雙疑似...

台南警界人事大地震 第四分局長與佳里分局長兩人對調

台南市安平區日前連續發生槍擊案等重大刑案，引發社會關注，台南市政府警察局今上午發布新一波人事調動，轄區第四分局長蔡進閱與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。