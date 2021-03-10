年後掃墓！恆春半島焚燒野草野火燒不停　居民怒：先人也會抗議

清明節前是國人掃墓旺季，屏東恆春半島4鄉鎮只有車城鄉有納骨塔，4鄉合計有60多個公墓，因部分掃墓民眾直接焚燒墓地旁雜木野草，最近適逢旱季，餘燼常引發野草火警，還波及墾丁國家公園龍坑生態保護區，轄區有23個公墓的恆春消防分隊幾乎天天都出動，隊員用「疲於奔命」形容最近的出勤狀況，野草火警引發的空汙更讓居民氣炸，怒喊先人也會抗議。

根據屏東縣消防局第4大隊統計，從農曆年後至今天快1個月，恆春半島4鄉鎮已接獲上百件雜草火警案，其中，恆春消防分隊就占近半，主要是民眾習慣在農曆年後提前掃墓，且集中在假日，這段時間只要接到報案電話，八成是野草火警；請掃墓民眾切記「4不2記得」原則，不亂燒雜草、亂丟菸蒂、飛揚冥紙、燃放爆竹，二記得是記得滅餘燼、收垃圾，另發現火警立即報案。

恆春半島野草火警多發生在郊區公墓和鄰地，多在墾丁國家公園範圍，部分是林務局管轄林班地，林務局屏東林管處恆春工作站和墾管處最近間也繃緊神經； 屏東林管處說，清明節前恆春半島林火好發原因，大部分為掃墓引發，防範未然為首要工作，最近會同社區和公所人員，將可能引發火警的雜草、枯枝等易燃物移除，同時噴灑環保阻燃劑，減少林火的擴散。