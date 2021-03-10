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影／大媽機車「顧路」牽著走 熱心交警載去買油還給保特瓶
台中市交大警員前天巡邏行經潭子區時，發現詹姓婦人牽著機車走在路旁，警員研判是機車故障前往關心，才知詹婦忘記加油，機車騎到沒油熄火後發不動，警方要詹婦先將機車擺在路旁，並載她到加油站買油，因詹婦沒有水瓶可裝油，警員還提供自己的喝水的寶特瓶給詹婦裝油，詹婦也頻頻致謝。
台中市警局交通大隊第二中隊警員劉炳東、警員李賢德在前天下午3時許，巡經潭子潭興路，發現年約50多歲的詹姓婦人，吃力地牽著機車緩步前進，前往關心詢問，發現是詹婦機車沒有油了。
因為警員熟悉潭子區為新興區域，加油站不像市中心普遍，最近的一家加油站，可能也需2公里，為讓詹婦免去推車支苦，所以提議載詹婦到附近加油站買油，讓詹婦可以趕快騎車上班，但到了加油站後，才發現沒有容器可裝油，警員也提供自己飲水用的寶特瓶，給詹婦裝油，詹婦也被交警的熱心服務感動，多次致謝。
台中市警局交大隊呼籲，騎車出門前，應事先檢查車輛油量多寡及各種功能是否正常，確保自身及他人行車安全；若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打110電話向警察求助。
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