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國道3號2輛大車追撞翻覆 1車當場摔落高架橋 壓毀橋下小車

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國道3號2輛大車追撞翻覆 1車當場摔落高架橋 壓毀橋下小車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號北上88.5K新竹芎林路段，今天上午5時許發生2輛拖板車追撞意外，造成其中1輛車頭當場從15公尺高的高速公路高架橋，駕駛身受重傷被救出送醫，而另輛大車駕駛也同樣受傷送醫，據目擊民眾表示其中1車應為砂石車，國道上還有大量砂石傾倒，國道警方則封閉外側車道處理當中，事故原因還需進一步釐清。

據了解，事故發生在今天清晨5點20分國道3號北上88.5K路段，剛過竹林交流道，2輛大車在外側疑似發生追撞，1車翻覆在路肩，1車竟直接衝出護欄，翻落到下方芎林鄉中坑村的道路上，還壓毀停放路邊的多輛自小客車，駕駛則受困車頭。

警消獲報出動12人救援，抵達現場時受困駕駛命大，從目測15公尺高的高架橋摔落，車頭嚴重變形，他還意識清醒，不過身受重傷表情痛苦，而另輛大車駕駛則由民眾協助脫困，分別送往竹北東元醫院及新竹馬偕醫院急救；目前國道警方仍封閉北上外側車道處理當中，造成竹林交流道往北入口匝道回堵。

拖板車還壓毀至少2輛停放在橋下的車輛，大車車頭嚴重扭曲變形。記者巫鴻瑋／翻攝
拖板車還壓毀至少2輛停放在橋下的車輛，大車車頭嚴重扭曲變形。記者巫鴻瑋／翻攝
拖板車車頭衝出高架橋直接摔落下方道路，駕駛雖身負重傷但意識清醒，被緊急送醫急救。記者巫鴻瑋／翻攝
拖板車車頭衝出高架橋直接摔落下方道路，駕駛雖身負重傷但意識清醒，被緊急送醫急救。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 新竹

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