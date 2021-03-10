影／雞腿換駕照？駕駛過彎吃線撞翻對向機車 網友罵翻
一名網友在臉書Po文，指出二二八連假一名女子駕駛白色小客車疑似恍神，在嘉義縣台三線阿婆灣，跨越雙黃線撞上對向機車，網友批評聲四起，認為白車駕駛駕照用雞腿換的，中埔分局表示已介入調查，最高可開罰900元罰鍰。
一名紀姓網友日前根據行車記錄器在臉書Po文，表示當時一直跟在一台白車後方，三不五時看到白車頻頻壓線便覺不妙。
幸運的是，白車並沒有開很快，但就在某一轉彎路上，紀姓網友發現前方白車疑似擦撞前方一輛機車，研判白車駕駛應該是嚇傻了，不及轉彎，才會導致後續越線撞傷機車駕駛。
貼文一出網友紛紛撻伐，表示該名女駕駛「駕照根本雞腿換的」、「這根本蓄意謀殺」，也有人留言分析，駕駛當時應該是在滑手機或恍神。
受害機車駕駛不願透漏是否求償，僅表示影片Po出來，希望給民眾警惕，注意駕駛。
嘉義縣中埔分局獲報已介入調查，根據道路交通管理條例第45條第3款，跨越雙黃線行駛，最高可處新臺幣1800元罰鍰。
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