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前夫嘔氣稱「不要理我」死在房間 她在家伴屍4天才報案

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園洪姓男子因癌症長期治療，近期與同住的前妻發生口角，一度要對方「不要理我」，4日前妻喚他吃飯沒反應，才發現洪躺在床上一動也不動，拖延4天才報案；警方初步排除外力介入，洪前妻則說因兒子出遠門，想說等他回來再處理，檢方今已相驗，詳細死亡原因有待釐清。

警方調查，洪男（66歲）長期接受化療，雖與前妻已離婚，但仍同住一個屋簷下，也常由對方準備三餐、陪伴看病等日常起居。

最近2人有口角衝突，洪曾向對方說「不要理我」，直到4日前妻叫他吃晚飯時沒反應，開門才見洪倒臥床上一動也不動。

但前妻沒有立刻報案，她表示考量洪曾說彼此已經離婚，才沒馬上替他處理後事，在家伴屍4天後，覺得一直放著不管也不是辦法，8日才通知消防人員到場，洪已經明顯死亡多時。

前妻向警方表示，洪男久病纏身情緒不穩，近日把自己關在房間內，她考量兒子出遠門，打算等他回來再處理。

由於現場未發現打鬥、外力入侵痕跡，初步排除他殺，警方也已報請檢察官相驗，詳細死因待進一步釐清。

洪男在家死亡多日，同住的前妻打算等兒子回家再處理，伴屍4天才報案，警方已報警檢方相驗釐清死因。記者增健祐／攝影
洪男在家死亡多日，同住的前妻打算等兒子回家再處理，伴屍4天才報案，警方已報警檢方相驗釐清死因。記者增健祐／攝影

離婚 癌症 檢察官

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