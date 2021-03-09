影／撞前車好大力！貨車駕駛氣噗噗 拿家私飆罵動粗

有網友在臉書PO出一段影片，一輛車開到苗栗草莓文化館附近，車上一對夫妻正在討論，疑似要找停車位，不料後方一輛貨車疾駛而來，疑似未減速就筆直衝撞上來。被撞前車上的女子是孕婦，懷孕未滿3個月，她因劇烈撞擊感到腹部疼痛，丈夫心急打119求救，並在等待救護來前來時，下車與貨車駕駛理論。沒想到貨車駕駛開始狂飆國罵，還上車拿出工具要動粗，並且不斷質問前車為何停車？完全不肯善罷甘休。

車禍糾紛影片被PO上網，引發網友熱議：「貨車沒在看路，前車當整條路都他家的」、「路中找車位，真是三寶行為，後車又分心，一拍即合」、「兩方都有錯，一個不怕死，一個不長眼」、「路口本來就該減速，後車追撞責任很大」、「煞車是裝飾用的逆~ 這麼遠也煞不住？」、「貨車問題最大，還惱羞要打人」、「唯一值得同情的，只有車上的孕婦」。 網友在臉書PO出一段影片，一輛車在苗栗草莓文化館附近，疑似要找停車位，被後方一輛疑似未減速的貨車追撞。被撞男子下車與貨車駕駛理論，沒想到貨車駕駛開始狂飆國罵動粗，並且不斷質問前車為何停車？圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」