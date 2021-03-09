聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／撞前車好大力！貨車駕駛氣噗噗 拿家私飆罵動粗
有網友在臉書PO出一段影片，一輛車開到苗栗草莓文化館附近，車上一對夫妻正在討論，疑似要找停車位，不料後方一輛貨車疾駛而來，疑似未減速就筆直衝撞上來。被撞前車上的女子是孕婦，懷孕未滿3個月，她因劇烈撞擊感到腹部疼痛，丈夫心急打119求救，並在等待救護來前來時，下車與貨車駕駛理論。沒想到貨車駕駛開始狂飆國罵，還上車拿出工具要動粗，並且不斷質問前車為何停車？完全不肯善罷甘休。
車禍糾紛影片被PO上網，引發網友熱議：「貨車沒在看路，前車當整條路都他家的」、「路中找車位，真是三寶行為，後車又分心，一拍即合」、「兩方都有錯，一個不怕死，一個不長眼」、「路口本來就該減速，後車追撞責任很大」、「煞車是裝飾用的逆~ 這麼遠也煞不住？」、「貨車問題最大，還惱羞要打人」、「唯一值得同情的，只有車上的孕婦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言