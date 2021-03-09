黑直長髮正妹慘了！ 捷運脫口罩、大吃水果 北捷要開罰

支持果農行為讚，但搭捷運就是不能吃東西！一名黑直長髮正妹捷運月台等待列車時，被目睹不僅脫口罩還大吃水果，讓一旁民眾看得目瞪口呆，拍下影片並上傳到臉書表示，「第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西」，只能當作奇文共賞。

該名女網友在臉書「爆怨公社」（https://www.facebook.com/groups/1027360687282981/permalink/4482485401770475）表示，「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的」，防疫期間規定不能脫口罩，但從影片中可以看到，這名黑直長髮正妹卻無視規定，不顧眾人眼光一口接一口大吃水果。

網友看到後紛紛留言表示，「這是鳳梨業配嗎」、「防疫破口」、「要是我就會直接跟她說」，但也有人歪樓說「這妹子好像很正」、「是正妹就給讚」、「吃相很優雅」、「到底什麼東西這麼好吃」。

針對這名黑髮正妹捷運吃水果行為，北捷指出，將透過民眾提供的影片進行查證，後續將依「大眾捷運法」及相關規定處理，同時通告站務人員，加強注意旅客是否有違規行為，並呼籲旅客如見類似情況，可就近告知車站人員，在列車上則可透過通話器通知司機員轉知行控中心。