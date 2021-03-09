聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑直長髮正妹慘了！ 捷運脫口罩、大吃水果 北捷要開罰
支持果農行為讚，但搭捷運就是不能吃東西！一名黑直長髮正妹捷運月台等待列車時，被目睹不僅脫口罩還大吃水果，讓一旁民眾看得目瞪口呆，拍下影片並上傳到臉書表示，「第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西」，只能當作奇文共賞。
該名女網友在臉書「爆怨公社」（https://www.facebook.com/groups/1027360687282981/permalink/4482485401770475）表示，「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的」，防疫期間規定不能脫口罩，但從影片中可以看到，這名黑直長髮正妹卻無視規定，不顧眾人眼光一口接一口大吃水果。
網友看到後紛紛留言表示，「這是鳳梨業配嗎」、「防疫破口」、「要是我就會直接跟她說」，但也有人歪樓說「這妹子好像很正」、「是正妹就給讚」、「吃相很優雅」、「到底什麼東西這麼好吃」。
針對這名黑髮正妹捷運吃水果行為，北捷指出，將透過民眾提供的影片進行查證，後續將依「大眾捷運法」及相關規定處理，同時通告站務人員，加強注意旅客是否有違規行為，並呼籲旅客如見類似情況，可就近告知車站人員，在列車上則可透過通話器通知司機員轉知行控中心。
北捷表示，為維護環境清潔及系統安全，大眾捷運法規定，捷運係通禁止飲食區內不得飲食，違者依法處1500元至7500元罰鍰；配合中央疫情指揮中心及北市府秋冬防疫專案，自去年12月1日起，民眾進入捷運場站，務必全程戴口罩，如經勸導不聽者，將開罰3000元至1萬5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言