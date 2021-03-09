失智婦稱女兒沒回家、孫子被抓出門找人 結果是誤會啦
高雄市橋頭區一名75歲老婦人疑因失智，半夜從住家走近2公里路程到一處社區徘徊，被路過民眾發現報警，警方到場婦人稱是要找女兒，還說孫子被人綁架。經帶婦人返家，詢問家屬才知是誤會一場，「人都在樓上睡啦」。
岡山警分局員警本月6日晚間11時許獲報，一位疑似失智婦人需要協助，到場時報案民眾表示，他有打電話給婦人家，但沒有人接才報警求助，並拿了一張塑膠椅給婦人坐下休息。
老婦人向警方表示，因為女兒「阿萍」沒回家，她才沿路找尋，可是都找不到，員警看婦人還可說出自家住址及電話，請婦人上警車帶她回家。婦人在車上，一下稱孫子被人貼符咒拖走，一下又介紹家人、說女兒還沒回家，自言自語感覺在與人對談。
員警帶婦人到家發現大門敞開，婦人丈夫聽到聲音從客廳出來，劈頭就問婦人跑去哪裡，並向員警解釋，婦人精神不穩定會亂說話，只聽到她要找女兒，沒想到真的跑出家門，兒子騎車出去尋找，還沒找到人，警察就帶人回來了。
員警向婦人丈夫確認女兒及孫子去向，對方表示兩人都在樓上睡覺，警方確認安全無虞，為老婦人建立失智老人檔案作業後離開。
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