聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三寶自撞分隔島後回彈撞擊 只開半年的國民越野車GG了
彰化花壇東外環台74甲線道北上2.5公里處今天上午9點40分左右發生兩車碰撞事故，造成車流回堵，一輛銀色轎車往台中方向原本要右切到機車道，但發現走錯路趕緊拉回車身，卻撞上分隔島，導致後車來不及反應迎面撞上，雙方車頭都毀損，一名駕駛頭部擦傷。
警方調查，雙方都沒有酒駕，事故發生影片也曝光，28歲的邱姓男子沿彰化市台74甲線，由南往北直行，行經事故地點時，看見前方有一輛曹姓男子駕駛的銀色自小客車原本要從外側車道右切進入機車道，但突然發現走錯道路，將車頭拉回，不慎擦撞分隔島，整輛車彈起，後車開著越野車的邱姓駕駛疑似要切到外側車道，反應不及撞上，撞擊力道大，邱男頭部擦傷，雙方都造成車損。
經了解，邱男開的奶茶色suzuki jimny越野小車在相當熱銷，有「國民越野車」之稱，他等了1年半才買到手，沒想到只開半年，新車就發生車禍需要大修，且今天是一早才剛保養出廠，看了相當心疼。
事故在上午10時30分排除，警方初步分析曹姓變換車道不當，邱姓也未注意車前狀況發生意外，但詳細肇事原因仍待進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言