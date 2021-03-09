影／三寶自撞分隔島後回彈撞擊 只開半年的國民越野車GG了

彰化花壇東外環台74甲線道北上2.5公里處今天上午9點40分左右發生兩車碰撞事故，造成車流回堵，一輛銀色轎車往台中方向原本要右切到機車道，但發現走錯路趕緊拉回車身，卻撞上分隔島，導致後車來不及反應迎面撞上，雙方車頭都毀損，一名駕駛頭部擦傷。

警方調查，雙方都沒有酒駕，事故發生影片也曝光，28歲的邱姓男子沿彰化市台74甲線，由南往北直行，行經事故地點時，看見前方有一輛曹姓男子駕駛的銀色自小客車原本要從外側車道右切進入機車道，但突然發現走錯道路，將車頭拉回，不慎擦撞分隔島，整輛車彈起，後車開著越野車的邱姓駕駛疑似要切到外側車道，反應不及撞上，撞擊力道大，邱男頭部擦傷，雙方都造成車損。

經了解，邱男開的奶茶色suzuki jimny越野小車在相當熱銷，有「國民越野車」之稱，他等了1年半才買到手，沒想到只開半年，新車就發生車禍需要大修，且今天是一早才剛保養出廠，看了相當心疼。