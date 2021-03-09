「神老師&神媽咪」帳號被盜 粉絲紛留言「還給神老師」

基隆市長樂國小老師沈雅琪長期關心身心障礙等弱勢學生，並在網路化身「神老師」，串連社會資源幫助偏鄉學校和弱勢學生。沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人，今早她在個人臉書貼文說，粉絲專頁帳號被盜，「粉絲頁已經不是我的了」。

盜用粉絲專頁新的「管理者」昨天和今天在「神老師&神媽咪」粉絲專頁，張貼多則影片貼文，粉絲紛紛留言「小偷！請將專頁還給神老師」，有人研判可能是外籍人士，還用英文留言「Please return the page to the god teacher」。也有人說，「難怪這2天一直覺得粉專有點奇怪。」

沈雅琪的女兒是多重障礙者，陪伴女兒成長、求學過程中，她注意到許多弱勢小孩的生活面臨困擾，長期在網路發表相關文章，被稱為「神老師」。她曾出版「每個孩子都是獨特的禮物」，傳達多一點善意，少一點挑剔；多一點欣賞，少一點比較，才能看到孩子獨一無二價值理念，成為暢銷書籍。

沈雅琪運用「神老師」影響力，在粉絲專頁號召網友出錢出力，幫助弱勢學生。台北以琳少年學園需要整修，就透過她協助凝聚約200萬社會資源改善空間環境。

沈雅琪今天在個人臉書貼文說，「神老師&神媽咪」粉絲專頁帳號昨天中午遭侵入，對方增設自己為管理員，再把她剔除管理員身分。昨天下午4點她看到臉書通知，只能修改個人帳號密碼，奪回個人帳號，「但是粉絲頁已經不是我的了。」

她說，今天凌晨3點半醒來，想起沒有粉絲頁可PO文，並看到臉書回覆申訴文字：「管理員有處理粉絲頁任何角色的權力……」因對方是管理員，把她踢除沒有爭議。

沈雅琪說，她已去報案並持續申訴，靜待FB處理，但恐怕凶多吉少。還好所有廠商合作的捐款發文已完成，以琳的捐款、裝修聯繫也告一段落，該聯繫、寄送的點讀筆應該都沒問題，演講行程有複製，安慰自己應該不會耽誤太多工作。