桃園大貨車過彎翻覆載運煤炭散落路旁 警方查超載究責

桃園市33歲黃姓男子駕駛連結大貨車今天中午行經大園區潮音北路、潮音二路口附近，疑因車子轉彎不慎，造成大貨車翻覆、煤炭散落路旁一大片，黃男自行脫困幸未受傷，一度造成該路無法通行，警方據報派員到場管制交通，警方表示，該大貨車翻覆滿地煤炭，要求貨運公司清理，警方將調查釐清該貨車是否違規超載責任。

大園警方表示，黃姓司機駕駛連結大貨車載運煤炭，從苗栗北上準備運至大園工業區某工廠使用，他開車北上走台61線下匝道，行經大園潮音北路、潮音二路口，車體太大、路口轉彎不慎，造成車子傾斜翻覆，車載煤炭全都傾倒散落路旁，影響交通，員警到場疏導，並對黃男測未喝酒，警方將調查該貨車載運、過磅單等單據，追查是否違規超載。 桃園市黃姓男子駕駛連結大貨車載運煤炭在大園道路翻覆、煤炭散落路旁滿地，影響交通，警方釐清究責。記者曾增勳／翻攝 桃園市黃姓男子駕駛連結大貨車載運煤炭在大園道路翻覆、煤炭散落路旁滿地，影響交通，警方釐清究責。記者曾增勳／翻攝 桃園市黃姓男子駕駛連結大貨車載運煤炭在大園道路翻覆、煤炭散落路旁滿地，影響交通，警方釐清究責。記者曾增勳／翻攝