高雄工安意外水電工墜落骨折 勞檢：違反職安法罰6萬

高雄市前鎮區翠亨北路和草衙一路交叉口大樓新建工地，今天傳出工安意外，一名水電勞工在水電拉線作業從合梯上墜落，手骨折受傷，並非遭鋼筋穿刺腹部，人員意識清楚。高雄市勞工局勞檢處表示，事業單位違反職安法裁處6萬元罰鍰。

勞檢處到現場進行檢查發現，事故現場正進行新建大樓地下室水電工程，初判罹災勞工於地下4樓使用不符規定合梯進行水電拉線作業時，因合梯兩梯腳間未有繫材固定，且未有防滑堅固梯面，造成作業勞工重心不穩，墜落至地面受傷。

榮檢處表示，由於事業單位未依規定使用合格合梯及未落實承攬管理，將依違反職安法規定，共裁處新台幣6萬元。