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高雄工安意外水電工墜落骨折 勞檢：違反職安法罰6萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市前鎮區翠亨北路和草衙一路交叉口大樓新建工地，今天傳出工安意外，一名水電勞工在水電拉線作業從合梯上墜落，手骨折受傷，並非遭鋼筋穿刺腹部，人員意識清楚。高雄市勞工局勞檢處表示，事業單位違反職安法裁處6萬元罰鍰。

勞檢處到現場進行檢查發現，事故現場正進行新建大樓地下室水電工程，初判罹災勞工於地下4樓使用不符規定合梯進行水電拉線作業時，因合梯兩梯腳間未有繫材固定，且未有防滑堅固梯面，造成作業勞工重心不穩，墜落至地面受傷。

榮檢處表示，由於事業單位未依規定使用合格合梯及未落實承攬管理，將依違反職安法規定，共裁處新台幣6萬元。

勞工局提醒營造工地使用合梯，應符合以下規定：具有堅固之構造；其材質不得有顯著的損傷、腐蝕等；梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套；有安全的防滑梯面。勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，也將加重處罰。

營造工地提供不符規定的合梯。導致勞工墜落左手骨折。圖／高雄市勞工局提供
營造工地提供不符規定的合梯。導致勞工墜落左手骨折。圖／高雄市勞工局提供

勞檢 勞工局 高雄市

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