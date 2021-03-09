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三民一警分局所長撂英語 協助烏克蘭正妹到國境之南
高雄中博高架橋昨拆除完成正式啟用開通，恰好有2名烏克蘭籍女子到台灣遊玩，2人從高雄火車站出來後，要轉計程車搭往肯定，不料拆除高架橋後，讓他們苦尋不到建國路上排班的計程車，找上當時正在附近執勤的哈爾濱派出所長史明儒，「撂」英語解決難題。
三民一警分局表示，昨天上午2名烏克蘭女子來到台灣自助旅行，因要到墾丁遊玩，但在找尋計程車下苦尋不著，恰好三民一警分局哈爾濱派出所長史明儒在九如、站西路口執行交通疏導勤務，烏克蘭女子便找上門。
史明儒原本用英語向他們溝通，但2名女子詢問計程車司機，對方稱要按錶收費，並非是2人所想要尋找的共享計程車，隨後史明儒再出手協助，聯繫到共享計程車前來搭載，最後再以每人450元價格，將2名女子送到墾丁。
三民一分局說，擁有高英語能力的史明儒曾於航警局證照查驗隊、警分局外事單位服務，對於外籍人士詢問均能流利應答，勤務不但成功解決外籍人士的困境，也為國民外交成功增添佳話。
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