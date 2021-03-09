員警天元宮當活體人形立牌 賞櫻婦人尋回34年珍貴紀念

新北市淡水警分局水源派出所，日前接獲無極天元宮附近停車場業者打電話報案，聲稱拾獲1條金項鍊，警方研判應該是賞櫻遊客遺失，但是失主沒有報案、景區人海茫茫怎麼找？

員警靈機一動，身上的警察制服應該就是最醒目招牌，於是走到天元宮幾處人潮聚集的地點一站，把自己當成活體人形立牌，果然沒多久便有1名白髮婦人詢問，方知這條項鍊是已經過世的母親，34年前送她20歲生日禮物，充滿對母親的思念，非常珍貴。

住台北市的謝姓婦人說，月初與家人到淡水無極天元宮賞櫻，拍照時才發現頸上金項鍊遺失。這條項鍊陪伴自己34年，充滿對母親的思念與回憶，紀念意義遠遠高於物質價值，意外搞丟，萬分焦急。

警員劉軒綸說，當天獲報拾得金項鍊，他查看發現項鍊作工精細，研判價值不斐，猜想失主應該會很著急。劉軒綸於是與警員藍富順，四處詢問周邊義交及志工，是否有失主詢問？

後來得知失主可能是1名白衣婦人，靈機一動站在醒目位置等候，果然便有相同外貌特徵的婦人詢問是否有人拾獲金項鍊，經比對她提供的生活照片，確定是同1條項鍊，順利發還。

謝姓婦人說，因為才剛發現遺失，焦急先自行嘗試尋找，尚未報案，沒想到警方這麼快就尋獲，她頻頻向警方致謝，也請員警代向拾金不昧的停車場業者致謝。