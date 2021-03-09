台中交大今上警廣電話被打爆 原來是瘋搶這項限定品

台中市交大副大隊長陳柏年今天上午前往警察廣播電台，宣導「防禦駕駛的觀念」，陳在受訪時，預告會在節目中辦理有獎徵答，送出三頂交大特製的鴨舌帽，陳還強調是「限定品」，沒想到話才說完，警廣的電話就一直處於占線狀態，最後有三名幸運的聽眾，獲得該項交大的限定宣導品。

台中市警局交通警察大隊副大隊長陳柏年，在今天上午10時許前往警廣台中分台，接受主持人沈燕的「公路家族」節目，陳在節目中暢談防禦駕駛的觀念，他說，交通事故的發生大多為人的因素，換言之，與人的認知與判斷有關，為降低交通事故發生機率，讓事故不再是所謂「意料之外」，應養成危險感知能力，事先洞察潛在風險，儘早採取行動，避免發生危險。

陳柏年說，以台中市為例，一年有超過8萬件交通事故，事故的肇因以未依規定讓車最多，未注意車前狀態次之，與駕駛人對路權觀念的不熟悉及危險感知不足有關。

他解釋，路權就是使用道路的優先權，為提升道路使用效率、確保用路人安全、判斷交通事故肇責，藉由道路交通法規、交通控制設施，在一定空間、時間內，規範用路人使用道路的權利，像是起步要讓行進中的車輛優先通行，行經號誌路口，綠燈一方有通行權等。

他說，根據統計，全國交通事故30日內死亡人數，機車占近6成，機車對年輕人來說，是個相對便宜且方便的運具，但不若汽車保護性來得高，因此市警局也一直透過各管道與機會，加強學生族群機車安全駕駛觀念宣導，包括與監理所、交通局等共同推動大型車入校園，讓學生實地體驗大型車視野死角、內輪差，加深學生的印象與感受。