快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中交大今上警廣電話被打爆 原來是瘋搶這項限定品

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市交大副大隊長陳柏年今天上午前往警察廣播電台，宣導「防禦駕駛的觀念」，陳在受訪時，預告會在節目中辦理有獎徵答，送出三頂交大特製的鴨舌帽，陳還強調是「限定品」，沒想到話才說完，警廣的電話就一直處於占線狀態，最後有三名幸運的聽眾，獲得該項交大的限定宣導品。

台中市警局交通警察大隊副大隊長陳柏年，在今天上午10時許前往警廣台中分台，接受主持人沈燕的「公路家族」節目，陳在節目中暢談防禦駕駛的觀念，他說，交通事故的發生大多為人的因素，換言之，與人的認知與判斷有關，為降低交通事故發生機率，讓事故不再是所謂「意料之外」，應養成危險感知能力，事先洞察潛在風險，儘早採取行動，避免發生危險。

陳柏年說，以台中市為例，一年有超過8萬件交通事故，事故的肇因以未依規定讓車最多，未注意車前狀態次之，與駕駛人對路權觀念的不熟悉及危險感知不足有關。

他解釋，路權就是使用道路的優先權，為提升道路使用效率、確保用路人安全、判斷交通事故肇責，藉由道路交通法規、交通控制設施，在一定空間、時間內，規範用路人使用道路的權利，像是起步要讓行進中的車輛優先通行，行經號誌路口，綠燈一方有通行權等。

他說，根據統計，全國交通事故30日內死亡人數，機車占近6成，機車對年輕人來說，是個相對便宜且方便的運具，但不若汽車保護性來得高，因此市警局也一直透過各管道與機會，加強學生族群機車安全駕駛觀念宣導，包括與監理所、交通局等共同推動大型車入校園，讓學生實地體驗大型車視野死角、內輪差，加深學生的印象與感受。

台中市交大表示，去年前進校園大客車實際體驗活動達51場、上線廣播專訪86場、前往各社區關懷據點、老人集會所、學校、機關等達140場次，成效卓著，而「民眾安心、安全」，是警方執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護本市交通安全與秩序；勿酒後開車，注意自身安全，落實人本交通的概念，一同建構安全的交通環境，人人均能平安、健康快樂。

台中市交大副大隊長陳柏年今天上警廣，宣導交安觀念，並辦有獎徵答，送出三頂限定鴨舌帽，造成警廣線路占線，聽眾瘋搶。圖／台中市交大提供
台中市交大副大隊長陳柏年今天上警廣，宣導交安觀念，並辦有獎徵答，送出三頂限定鴨舌帽，造成警廣線路占線，聽眾瘋搶。圖／台中市交大提供
台中市交大副大隊長陳柏年（右）今天上警廣，宣導交安觀念，並辦理有獎徵答，送出3頂限定鴨舌帽。圖／台中市交大提供
台中市交大副大隊長陳柏年（右）今天上警廣，宣導交安觀念，並辦理有獎徵答，送出3頂限定鴨舌帽。圖／台中市交大提供

警察

延伸閱讀

高雄站西路開通 加強標示並禁大型車進入

梅竹賽開幕式賀陳弘缺席 傳清大不滿「被」交大代表

車禍高峰期來臨！桃園3月2日起連9天百大路口大執法

3月起台中高鐵違停AI開罰　臨停超過3分鐘將舉發

相關新聞

66快速路桃園平鎮段火燒車駕駛急跳車 全線車流回堵

桃園市台66快速公路西向20.2公里平鎮路段，今天上午約7點30分時發生火燒車，1輛轎車不明原因自燃，駕駛人即時下車躲過...

高雄再傳工安意外 水電工配線墜落滿是鋼筋的地下4樓！

高雄市前鎮區草衙一路、翠亨北路口建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人配線時不慎摔落，跌落正綁地樁的地下4樓樓層，左手...

影／揪心！駁二本東倉庫大火店貓逃生 一早返火場哀鳴

高雄市鹽埕區光榮街1號「駁二藝術特區本東倉庫商店」，今天凌晨1時許發生大火，木構磚造與店內文創商品都屬易燃物，全部付之一...

黑心寶寶米餅食品工廠複查又沒通過 新北重罰180萬

新北市展裕公司旗下樂扉食品上月底遭舉發使用禁用於食品氮氣填充米餅，引發軒然大波，衛生局本月5日再度前往複查，發現製程流程...

「神老師&神媽咪」帳號被盜 粉絲紛留言「還給神老師」

基隆市長樂國小老師沈雅琪長期關心身心障礙等弱勢學生，並在網路化身「神老師」，串連社會資源幫助偏鄉學校和弱勢學生。沈雅琪...

桃園大貨車過彎翻覆載運煤炭散落路旁 警方查超載究責

桃園市33歲黃姓男子駕駛連結大貨車今天中午行經大園區潮音北路、潮音二路口附近，疑因車子轉彎不慎，造成大貨車翻覆、煤炭散落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。