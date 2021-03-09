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家暴男涉持手指虎刀打妻 女兒目睹全程拿毛巾給母擦血

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

51歲李姓男子去年因小孩問題涉嫌違反保護令，疑持「手指虎刀」衝進母親家，毆打妻子頭部成傷，遭依家暴殺人未遂罪嫌起訴。士林地院今天開庭，勘驗警方密錄器畫面，年幼的女兒在場目前爸爸攻擊媽咪，難過的捧著臉盆裝毛巾，遞給媽咪擦血，也說看到爸爸「用鐵」打媽咪。

全案起於去年12月13日，李男不遵守通常保護令，得知妻子在母親家，疑似央求鄰居按門鈴，在母親開門後隨即衝進屋內，手帶上手套，持手指虎刀揮打妻子頭部，造成頭皮2處撕裂傷。母親見狀後上前阻止兒子，婆媳倆聯手壓制李男並報案。扣案的手套檢驗出李男的DNA，手指虎刀上的血跡則驗出李妻DNA。

今天李男從看守所至法院出庭，否認用手指虎刀攻擊妻子，辯稱是用「鑰匙」並聲請勘驗密錄器。李當庭反控妻子從去年八月起，就不讓他看女兒，如今為了繳房貸，帶著女兒到婆家拿錢，她不來就沒事了，否認違反家暴令。法官當庭說，今天是李男聲請勘驗密錄器，有其他意見下次再說。

密錄器畫面顯示，頭破血流的李妻面對警方提問，只能有氣無力的說「刀」，法官隨即向公訴檢察官、被告確認是否聽清楚被害人說是遭刀攻擊，更多次回放影片，直到被告聽清楚妻子說「刀」。

現場令人不捨的是，流血的李妻安慰女兒「沒關係不要難過，不要傷心這沒什麼」女兒捧著臉盆裝著毛巾遞給母親擦拭血跡，也對母親說「爸爸用媽咪，你還好嗎，媽咪不舒服我打119」阿嬤在旁心碎的說「都是我的錯...」

警方到場將涉嫌家暴的李男帶回警局偵辦，女兒目睹爸爸毆打媽咪，也告知警方爸爸「用鐵」打媽咪，李妻走出婆家，在巷弄口等候救護車，女兒放聲大哭怕沒了媽媽。全案排定4月6月續開庭。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

家暴

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